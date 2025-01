Chanel Totti: “Mare, mare e mare”. Bufera social per le ultime foto, ecco perché

La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, Chanel Totti, ha fatto discutere per le ultime foto pubblicare sul proprio profilo Instagram.

Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, ha fatto parlare di sé ancora una volta sui social. La giovane influencer ha pubblicato una serie di foto in bikini, probabilmente scattate ai Caraibi, mostrando una vacanza da sogno in riva al mare. L’ennesima secondo alcuni haters che tramite i loro commenti hanno fatto partire una vera e propria bufera sulla ragazza.

Chanel Totti, le foto al mare

Ilary Blasi

Unica pecca? Gli scatti, in cui Chanel sfoggia un look impeccabile tra spiaggia, sole e palme, hanno rapidamente attirato l’attenzione dei suoi numerosi followers su Instagram che si sono scatenati in una serie di commenti, alcuni anche molto indelicati.

Il problema, in questo caso, è relativo al fatto che la giovane Chanel sarebbe sempre in vacanza e mai a scuola a studiare come una qualsiasi ragazza della sua età.

Le polemiche

Come detto, molti utenti, veri e proprie haters, hanno sottolineato come la ragazza sembri trascorrere gran parte del suo tempo in viaggio o a rilassarsi, insinuando che non sia mai a scuola. “Ma non vai mai in classe?”, ha scritto un individuo con tono polemico. Altri hanno puntato il dito contro lo stile di vita apparentemente lussuoso della giovane Totti. Alcuni commenti, infatti, accusano Chanel di mostrare una vita agiata e spensierata, suscitando malcontento tra chi non condivide l’esposizione social dei figli di personaggi famosi.

Per la ragazza, va detto, i commenti degli haters non sono certo una novità. La giovane figlia della Blasi e dell’ex Pupone è sempre molto seguita e ogni suo contenuto, la maggior parte delle volte, finisce al centro delle polemiche. Lei, a modo suo, non sembra dare troppo importanza a nessun commento altrui.