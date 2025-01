Lorenzo Biagiarelli, dedica e siparietto social con Selvaggia Lucarelli

La coppia formata da Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli reduce da un bellissimo viaggio in Cambogia: il siparietto social.

Felicemente insieme da tempo, Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli sono stati protagonisti di un bellissimo viaggio in questi ultimi giorni. La coppia ha visitato alcune zone della Cambogia e sui social ha mostrato alcuni scatti delle location mozzafiato. In questo senso, non è mancato un tenero pensiero dello chef verso la sua dolce metà.

Lorenzo Biagiarelli, la dedica a Selvaggia Lucarelli

Come spesso è accaduto in passato, anche questa volta Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli si sono regalati una lunga vacanza in una location diversa da quelle classiche. I due sono partiti per la Cambogia e Laos alla scoperta di luoghi lontani dal turismo di massa in modo da immergersi nella quotidianità di un posto lontano, con un’altra cultura e con altre abitudini.

Selvaggia Lucarelli

Tale viaggio deve aver suscitato grandi emozioni in Lorenzo che via social, in un post, ha voluto fare una bellissima dedica alla compagna: “Per la prima volta da quando viaggio sono felice di tornare a casa”, ha scritto.

“E non perché non mi sia piaciuto quello che ho visto, ma perché mi piace tanto quello che mi aspetta. I gatti, un podcast, un documentario, uno spettacolo teatrale, un libro, una casa in Salento, ma soprattutto la vita per sempre con questa ragazza qua. La fortuna più grande. Ciao”.

La risposta di Selvaggia

Le parole di Biagiarelli hanno fatto centro suscitando tantissimi commenti d’affetto per lui e per la stessa Selvaggia che ha preso la dedica con grande piacere e con tantissima ironia. Infatti, la giudice di Ballando ha scherzato sulla parte finale delle parole del fidanzato, ovvero su “questa ragazza qua”.

La bella Selvaggia ha scritto: “Ora tutti a cercare la ragazza nella foto, come negli indovinelli del Corvo parlante de la Settimana enigmistica”.