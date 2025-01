Caterina Balivo senza parole in tv: scintille in diretta tra due ospiti

Siparietto a suon di frecciate tra Antonio Zequila e Simona Tagli che sono stati ospiti a ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo per raccontare la verità sul loro rapporto e anche un aneddoto avvenuto a Venezia. I due sono legati da una storia d’amore vissuta in passato e che, evidentemente, ha lasciato ancora qualche attrito.

Protagonisti a ‘La Volta Buona’ nel pomeriggio di Rai 1 con Caterina Balivo, come detto, sono stati Antonio Zequila e Simona Tagli. I due sono tornati a parlare del loro rapporto ma anche di quelle che sarebbero le loro nuove relazioni.

A quanto pare sia Zequila che la Tagli hanno trovato una nuova dolce metà al loro fianco e questo avrebbe portato i due ad essere più distaccati. “Eravamo al Festival del cinema di Venezia e un fotografo ci ha chiesto di posare insieme. Io stavo facendo un film dove avrebbe potuto esserci anche lui, ma Antonio ha detto ‘No, sono fidanzato’. Non me lo sarei mai aspettato. Antonio è un principe, molto protettivo, ma anche molto fedele. Ma ci sono rimasta male perché noi abbiamo condiviso tanto”, ha detto la Tagli.

I due hanno continuato a punzecchiarsi sull’argomento lasciando a bocca aperta la Balivo anche perché, successivamente, la Tagli ha spiegato di aver avuto un ritorno di fiamma con il suo ex tanto da aver deciso per le nozze entro l’anno. “Entro un anno mi sposo con il papà di mia figlia dopo le battaglie legali. Ritorno di fiamma dopo tutti i problemi giudiziari che abbiamo affrontato”.

Proprio la frase sulle nozze della Tagli ha portato Zequila a sganciare una piccola frecciata: “Magari il suo futuro marito… Io trovo Simona molto serena e questo ritorno di fiamma mi fa piacere. Ma speriamo che alle volte questi ritorni di fiamma non si bruciano…”.

Simona Tagli e Antonio Zequila non se le mandano a dire… Lei: “Entro un anno mi sposerò con il mio ex compagno”. Lui: “Speriamo che con il ritorno di fiamma non vi bruciate” 😆 #LVB pic.twitter.com/kpJmezYzce