Dopo ore di apprensione, Loredana Lecciso rompe il silenzio sui presunti problemi di salute di Al Bano: “È una stronz*ta totale”.

Nelle ultime hanno preso a circolare notizie allarmanti riguardo alla salute di Al Bano Carrisi. Secondo alcune indiscrezioni diffuse da Dillinger News, il cantante, che compirà 81 anni a maggio, avrebbe necessità di sottoporsi a un trapianto di fegato. A lanciare l’allarme è stato Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi, tramite una notizia che ha rapidamente fatto il giro del web, destando grande apprensione tra i fan. Ma poche ore più tardi è intervenuta Loredana Lecciso, compagna del famoso cantante pugliese, che ha chiarito come stanno realmente le cose.

Al Bano: la smentita di Loredana Lecciso

A riportare serenità ci ha pensato Loredana Lecciso, compagna di Al Bano da oltre vent’anni. Contattata dal Giornale, ha dichiarato: “Grazie a Dio, Al Bano gode di ottima salute“. Questa affermazione mette a tacere le voci allarmistiche, anche se non entra nei dettagli della notizia.

Anche Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 e amico intimo dell’artista, ha voluto dire la sua, e ha definito le indiscrezioni “Una stronz*ta totale“. In un video pubblicato su Instagram, ha ribadito che Al Bano sta bene e che non ci sono motivi di preoccupazione.

Il giornalista ha anche ricordato come il cantante abbia già superato brillantemente problemi di salute in passato.

Al Bano rimane in silenzio

Tuttavia, un elemento rimane sospetto per molti fan: l’assenza di dichiarazioni ufficiali da parte del diretto interessato. Al Bano, noto per il suo carattere schietto e la sua disponibilità nel condividere aggiornamenti con il pubblico, non ha rilasciato commenti.

Per ora, però, le rassicurazioni di Loredana Lecciso e Roberto Alessi sembrano confermare che il celebre artista pugliese è in buona salute e pronto a continuare la sua carriera con la stessa energia che lo contraddistingue da decenni.