Donatella Rettore parla del suo rapporto con Loredana Bertè, poi la stoccata: “Un duetto insieme? È troppo vecchia”.

Donatella Rettore è da sempre un personaggio eclettico del mondo dello spettacolo, e le sue ultime dichiarazioni pungenti hanno sorpreso i fan. Stavolta, la cantante ha parlato di un’altra famosa collega, Loredana Bertè, durante la puntata di ieri de La Vita in Diretta, e si è lasciata andare ad una rivelazione sconvolgente. Interrogata dal conduttore Alberto Matano sui presunti screzi con la collega, la Rettore ha voluto chiarire la sua posizione, non senza qualche frecciatina.

La versione di Donatella Rettore

Durante l’intervista, Donatella Rettore ha ripercorso alcune incomprensioni del passato. Ha ricordato un episodio del 2022 in cui, incontrando la Bertè, questa si sarebbe girata dall’altra parte dopo uno scambio di sguardi.

La Rettore ha negato categoricamente di aver mai litigato con la cantante, sottolineando: “Non ho mai detto una parola contro di lei. Lei, invece, è nota per lanciare frecciatine“.

Qui il video dell’intervento della Rettore a La Vita in Diretta.

La cantante ha anche menzionato il presunto disprezzo della Bertè per uno dei suoi brani più celebri, Splendido Splendente, ma ha ribadito di non serbare rancore: “Io ho sempre detto che sarebbe bello fare un duetto insieme, ma è lei che ce l’ha con me“.

La stoccata di Donatella Rettore contro Loredana Bertè

Quando il conduttore ha chiesto se proporrebbe un duetto alla Bertè, la Rettore ha risposto ironicamente: “Ma sono io che non voglio farlo con lei, è troppo vecchia“. La battuta ha suscitato qualche risata in studio, ma anche un certo imbarazzo.

La cantante ha poi concluso con un’altra stoccata: “Che si faccia i duetti da sola. Lei si ama, è pazza di sé stessa e che canti da sola“.

Le dichiarazioni di Donatella Rettore hanno diviso il pubblico. C’è chi apprezza la sua schiettezza e chi, invece, ritiene che l’ironia verso la Bertè sia stata eccessiva. Non è la prima volta che due icone della musica italiana finiscono al centro delle cronache per il loro rapporto turbolento, ma una cosa è certa: entrambe continuano a far parlare di sé.

Loredana Bertè replicherà alle dichiarazioni della Rettore? Non ci resta che attendere per scoprirlo.