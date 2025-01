Dopo la scelta di Martina a Uomini e Donne, l’ex fidanzato Raul lancia una frecciatina social. Scopri cosa sta succedendo.

La puntata di ieri di Uomini e Donne ha segnato la fine del trono di Martina De Ioannon, che ha fatto la sua scelta: Ciro. Gianmarco, invece, dopo non essere stato scelto dalla tronista, è diventato subito il nuovo tronista del dating show di Maria De Filippi.

Sui social tantissimi telespettatori hanno commentato la puntata, ma c’è stato anche qualcuno di molto vicino alla tronista che ha voluto dire la sua: l’ex fidanzato Raul Dumitras, ex protagonista di Temptation Island.

Scopriamo che cosa ha detto.

Uomini e Donne: Raul Dumitras rompe il silenzio sui social

Raul Dumitras, noto per la sua partecipazione a Temptation Island insieme a Martina, non si è risparmiato in frecciatine. Su Instagram, incalzato dai follower, ha dichiarato: “Cosa ci si può aspettare? Era ovvio che andasse così. Spero solo che i miei discorsi vengano finalmente capiti“.

Un commento che ha rapidamente attirato l’attenzione, innescando una serie di reazioni sui social.

Qui il video della frecciatina pubblicata da Raul.

La storia di Raul dopo la scelta di Martina #uominiedonne pic.twitter.com/kiyjCdLaw8 — Novella2000 Archive (@disagio_tv) January 13, 2025

A difendere Martina dalle parole di Raul è intervenuta la sua migliore amica, che attraverso il proprio profilo Instagram ha risposto con durezza: “Martina non ti ha mai risposto perché non ti considera, ma io oggi voglio dirti di andare avanti con la tua vita. Non paragonarti a Ciro o Gianmarco, perché non sei nemmeno lontanamente al loro livello“.

Uomini e Donne: le reazioni social

Le parole dell’amica di Martina hanno ulteriormente acceso il dibattito e hanno diviso il pubblico tra chi supporta Raul e chi difende Martina e la sua scelta.

Dopo la scelta sono arrivati centinaia di commenti, molti dei quali supportano la scelta della tronista. Inoltre, molti utenti hanno dimostrato grande entusiasmo per il nuovo trono di Gianmarco, personaggio che negli ultimi mesi ha conquistato il cuore dei telespettatori.