“Fedez? Siamo divorziati da poco, bisogna darsi il tempo…”: rivelazione in tv

Cosa c’è tra Fedez e la misteriosa ragazza bionda di Capodanno? In tv ecco le parole della diretta interessata, Bianca Santoro.

Un nuovo piccolo tassello si aggiunge al puzzle della vita privata di Fedez. Dopo averlo visto a Capodanno con una misteriosa bionda, ecco che in tv sembra essere stata svelata definitivamente l’identità della donna. Si tratterebbe di Bianca Santoro che a ‘La Volta Buona’ è stata “messa in mezzo” da Caterina Balivo e da Rossella Erra, anche lei presente nel salotto, svelando in che rapporti sia con il rapper.

Fedez e il rapporto con Bianca Santoro

Nel corso della puntata de ‘La Volta Buona’ su Rai 1 andata in onda giovedì 9 gennaio 2025, potrebbe esserci stato un piccolo scoop sulla vita privata di Fedez. Infatti, in studio, era presente anche Bianca Santoro che pare essere stata a Capodanno con il rapper a St. Barth.

Fedez

Dalle parole della donna, pare sia lei la “misteriosa bionda” che è stata fotografata con l’ex marito di Chiara Ferragni.

Rossella Erra, presente in studio con la Balivo, ha detto rivolgendosi alla giovane bionda: “Ti abbiamo vista con lui a Capodanno a St. Barth. Lui condivide quindi condivido anche io…”.

La conduttrice, sorpresa, ha detto: “Ma con lui chi?”. “Con Fedez“, ha detto subito la Erra.

Da qui la replica della Santoro: “Siamo entrambi divorziati da poco. Come ti ho detto prima, bisogna darsi del tempo. Ci facciamo compagnia? Ma certo… ragazzi… volete fare gossip. Se siamo grandi amici? Sì, lo siamo molto amici. Lui mi è sempre stato simpatico, sono una delle poche che lo ha sempre sostenuto, lui è un ragazzo sempre molto smart”.

Il cambio di discorso

Dopo aver rilasciato alcune dichiarazioni su Fedez, però, la donna ha cercato di cambiare discorso con un pizzico di imbarazzo e ha parlato di Giovanni Pernice e di Bianca Guaccero e della loro vittoria a Ballando con le Stelle.

“Ho conosciuto anni fa Giovanni Pernice. Lui mi disse che voleva tornare in Italia e fare Ballando con le Stelle. Sono felice che abbia realizzato il suo sogno (con la vittoria ndr) e gli auguro di realizzare il suo sogno anche d’amore con Bianca”.