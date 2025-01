Michele Longobardi al centro dello scandalo a Uomini e Donne: Maria De Filippi su tutte le furie accusa il tronista.

La puntata del 9 gennaio di Uomini e Donne ha acceso i riflettori su uno scandalo che coinvolge il tronista Michele Longobardi. Mary Chiaro, corteggiatrice eliminata, ha svelato che Michele l’ha contattata più volte tramite un profilo fake. La rivelazione, accompagnata da screenshot delle conversazioni, ha generato un clima teso in studio. Ma scopriamo che cosa è successo.

Uomini e Donne: le reazioni in studio

Durante la puntata andata in onda ieri, Mary ha mostrato messaggi in cui il tronista, usando un account falso, si dichiarava interessato a lei.

Nonostante le conversazioni fossero iniziate prima della sua eliminazione, la ragazza ha giurato che non ci siano mai stati incontri al di fuori delle riprese. La reazione delle altre corteggiatrici, Amal e Veronica, non si è fatta attendere: entrambe si sono dichiarate deluse e arrabbiate, e hanno messo in dubbio la sincerità di Michele.

Qui il video del confronto nella puntata di ieri.

Dopo la testimonianza di Mary, il confronto in studio è stato acceso. Michele ha chiesto scusa, e ha ammesso di aver contattato con il profilo fake anche Amal e Veronica.

Maria De Filippi su tutte le furie

La conduttrice Maria De Filippi, pur non giustificando il comportamento del tronista, ha sottolineato che episodi simili non sono nuovi nel programma. “Michele, né io né la redazione siamo offesi perché non riteniamo di aver alcun problema in questo caso” ha dichiarato la conduttrice, che continua: “Io non so che dire perché quando il tronista frega il programma va al di là delle corteggiatrici. Nel senso, negli anni è successo, si mette d’accordo con loro o ha una pseudo frequentazione al di fuori del programma, ma non è il tuo caso.

Dopo questa puntata, resta da capire se Amal e Veronica decideranno di proseguire il percorso con Michele o se il tronista resterà senza corteggiatrici. La vicenda, però, ha sicuramente segnato uno dei momenti più discussi della stagione.