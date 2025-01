Ancora guai per Enrico Varriale: il giornalista è stato nuovamente accusato di stalking, schiaffi e minacce con il telefono della Rai.

Enrico Varriale, ex vicedirettore di Rai Sport, si ritrova al centro dello scandalo a causa di nuove gravi accuse a suo carico. Una seconda donna ha denunciato il giornalista per stalking e lesioni aggravate, con episodi che risalgono all’8 dicembre 2021.

Ma scopriamo che cosa sta succedendo e cosa rischia il giornalista.

Enrico Varriale: la testimonianza della seconda donna

Durante la prima udienza, che si è tenuta presso il tribunale di Roma, la donna ha descritto un episodio di violenza avvenuto nella casa del giornalista: “Mi ha dato uno schiaffo a piene mani che mi ha fatto cadere“.

Secondo il racconto, alle violenze fisiche si sarebbero aggiunte minacce telefoniche, alcune delle quali effettuate utilizzando il telefono aziendale della Rai, oscurando il numero chiamante. “Morirai” sarebbe stato il contenuto di una delle chiamate intimidatorie.

Giornalista, intervista, stampa

Questa nuova accusa arriva dopo un altro procedimento che ha già coinvolto Varriale, denunciato da un’ex compagna. La prima denuncia ha portato alla sua sospensione dall’attività televisiva, decisione che il giornalista ha contestato portando in tribunale Viale Mazzini.

Minacce e lesioni: il capo d’accusa

Nel caso della seconda accusa, la vittima ha descritto come le conseguenze della violenza abbiano influito profondamente sulla sua vita quotidiana: “Non riesco più a uscire da sola, ho costanti attacchi di panico. Mi sento in pericolo anche quando cammino per strada“.

Il capo d’imputazione non si limita allo schiaffo che, secondo la vittima, le ha causato anche problemi fisici persistenti. Include anche minacce gravi, perpetuate con telefonate intimidatorie in cui Varriale avrebbe contraffatto la voce per mascherare la sua identità.

Con due procedimenti aperti, il futuro giudiziario di Enrico Varriale appare sempre più complesso. Adesso non ci resta che attendere i prossimi sviluppi della controversa vicenda.