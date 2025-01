Paolo Bonolis torna da “mamma Rai” mentre Maria De Filippi cerca Stefano De Martino: grosse novità in arrivo, gli ultimi rumors.

Tra Rai e Mediaset da sempre c’è stato un continuo scambio di volti noti, e ogni anno ci sono personaggi che passano da una rete all’altra. Ma presto alcuni volti storici potrebbero tornare alle loro reti “d’origine”.

Stiamo parlando in particolare di Paolo Bonolis e di Stefano De Martino. Gli ultimi rumors vedrebbero il ritorno di Bonolis alla tv di Stato, magari proprio alla conduzione di Affari Tuoi, da cui tutto è iniziato. Invece, De Martino sarebbe nuovamente corteggiato da Maria De Filippi che lo rivorrebbe al Biscione. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Paolo Bonolis: un possibile ritorno in Rai

Paolo Bonolis pochi giorni fa ha annunciato la separazione dall’agenzia Arcobaleno Tre di Lucio Presta, un cambiamento che ha sollevato molte domande sul suo futuro professionale.

Le sue apparizioni in programmi Rai, come il ruolo di giudice speciale a Tale e Quale Show, hanno alimentato i rumor su un possibile ritorno nella rete pubblica.

Paolo Bonolis

Secondo alcune fonti, Bonolis potrebbe essere in trattative per condurre Affari Tuoi, un progetto che segnerebbe un nuovo capitolo nella sua lunga carriera televisiva. Tuttavia, non ci sono ancora conferme ufficiali da parte del conduttore o della Rai.

Stefano De Martino: corteggiato da Maria De Filippi

Parallelamente, Stefano De Martino è al centro dell’attenzione di Maria De Filippi, che vorrebbe riportarlo nel team di conduttori di Fascino, la sua casa di produzione.

Nonostante il contratto quadriennale che lega De Martino alla Rai, i suoi grandi successi come conduttore lo rendono un nome ambito anche per Mediaset.

Secondo i rumor, il suo eventuale ritorno potrebbe aprire la strada a una vera e propria rivoluzione televisiva, con De Martino che prenderebbe le redini di nuovi progetti targati Mediaset.

Al momento, si tratta di semplici ipotesi non confermate. Tuttavia, se questi cambiamenti si concretizzassero, avremmo davanti uno scenario televisivo rivoluzionario per il 2025. Restiamo in attesa di sviluppi da parte dei diretti interessati.