A Hollywood un’altra coppia sta per scoppiare: secondo le ultime indiscrezioni giunte da oltreoceano, Jessica Alba e Cash Warren sarebbero prossimi al divorzio dopo 16 anni di matrimonio.

La notizia è stata riportata da TMZ, che ha pubblicato immagini dei due senza la fede nuziale. Secondo alcune fonti vicine alla coppia, entrambi avrebbero già iniziato le procedure legali per la separazione. Ma scopriamo tutti i dettagli.

La coppia si è conosciuta nel 2004 sul set del film “I Fantastici 4”, dove Jessica era protagonista e Cash assistente alla regia. Dopo tre anni di fidanzamento, si sono sposati nel 2008 e hanno costruito una famiglia insieme, dando alla luce tre figli: Honor, Haven e Hayes.

Tuttavia, una fonte citata da People.com ha rivelato che “la scintilla si sarebbe spenta” dopo due decenni di relazione. Qui il post con la notizia.

Jessica Alba and Cash Warren Struggled to 'Keep the Spark' in Marriage but There's No 'Hateful Drama' (Exclusive Source) https://t.co/R6yOOKjpFD