Ultimo è tornato in Italia, accoglienza da re all’aeroporto con una folla di fan ad attenderlo: “Sono tornato a casa”.

Ultimo è rientrato in Italia dopo mesi trascorsi negli Stati Uniti. Il cantautore romano, che aveva lasciato il Paese per seguire la nascita del suo primo figlio, Enea, ha condiviso su Instagram i momenti emozionanti del suo arrivo all’aeroporto di Fiumicino. Ad attenderlo c’era una folla di fan in visibilio, desiderosi di riabbracciarlo e di scattare foto con lui.

Ma scopriamo tutti i dettagli.

Ultimo in Italia ma Jacqueline Luna e il piccolo Enea restano a New York

In un video pubblicato sui social, Ultimo ha scritto: “Sono tornato a casa“, accompagnando le immagini che lo ritraggono sorridente e immerso nell’affetto del suo pubblico.

Nonostante i mesi trascorsi lontano dalla sua città natale, il cantautore si è mostrato riconoscente e ha trascorso diversi minuti con i fan, firmando autografi e scattando selfie.

Tuttavia, al suo arrivo Ultimo era solo. La compagna, Jacqueline Luna Di Giacomo, e il loro bambino, Enea, sono rimasti a New York. Il motivo? Il piccolo, nato da pochi mesi, è ancora troppo giovane per affrontare un lungo volo intercontinentale.

Ultimo, invece, è tornato per onorare impegni lavorativi che non potevano più essere rimandati. Secondo fonti vicine al cantautore, Jacqueline e Enea si riuniranno a lui a Roma nei prossimi mesi, quando il bambino sarà pronto per viaggiare.

Ultimo: nuovi progetti in arrivo

L’arrivo del piccolo Enea ha segnato un momento speciale nella vita di Ultimo. Nonostante la lontananza dalla sua città, il cantautore ha continuato a lavorare alla sua musica, ispirato da questa nuova fase della vita.

Il ritorno a Roma segna l’inizio di un periodo ricco di progetti per Ultimo, che si prepara a regalare nuove emozioni ai suoi fan che attendono con ansia l’uscita di nuovi brani e album.