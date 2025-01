Katia Follesa fuori dal toto-nomi dei co-conduttori del Festival di Sanremo 2025 a causa del cachet richiesto.

Il Festival di Sanremo 2025 è ormai alle porte e ormai manca sempre meno all’annuncio dei co-conduttori che affiancheranno Carlo Conti durante la kermesse. Tra anticipazioni e pettegolezzi, una delle notizie più discusse riguarda Katia Follesa. Secondo le ultime indiscrezioni, la comica e conduttrice avrebbe ricevuto uno stop per la partecipazione come co-conduttrice al Festival. Il motivo? Una presunta richiesta economica ritenuta eccessiva. Ma scopriamo tutti i dettagli dell’indiscrezione.

Sanremo 2025: chi affiancherà Carlo Conti

Carlo Conti, riconfermato come conduttore e direttore artistico di Sanremo 2025, sarà affiancato da volti noti, anche se molti nomi sono ancora oggi avvolti nel mistero. L’unica certezza, al momento, è la presenza di Alessandro Cattelan, confermato per la serata finale.

Tra i nomi più chiacchierati emergono Luisa Ranieri, Mahmood e Geppi Cucciari, con contratti che sembrerebbero già pronti secondo fonti vicine alla Rai. Ma nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata.

Carlo Conti

Nelle scorse settimane, però, il nome di Katia Follesa ha circolato molto in relazione al Festival, e la notizia della sua presenza sembrava ormai data per certa. Eppure, le ultime indiscrezioni sembrerebbero smontare tutto.

Sanremo 2025, Katia Follesa: la decisione finale della Rai

Secondo i rumors che hanno preso a circolare nelle ultime ore, pare che la partecipazione di Katia Follesa sia “saltata” a causa di un cachet troppo elevato richiesto dalla comica.

I fan di Katia Follesa dovranno, però, attendere ulteriori sviluppi per avere maggiori certezze. Le ultime voci, pur insistenti, non sono state confermate dai vertici Rai. Con l’annuncio ufficiale dei co-conduttori atteso a breve, si scoprirà se ci saranno colpi di scena o se lo stop per la comica sarà definitivo.

Nel frattempo, l’attesa cresce per scoprire i 30 brani in gara e assistere a uno degli eventi più amati dagli italiani. Non resta che seguire le prossime rivelazioni per conoscere tutti i dettagli del Festival di Sanremo 2025!