Briatore, la foto con il figlio Nathan fa discutere: il dettaglio da migliaia di euro

Uno scatto social tra padre e figlio ha generato tanta attenzione. Il dettaglio nell’abbraccio tra Flavio Briatore e Nathan Falco.

Una foto condivisa sui social in questi minuti da Flavio Briatore insieme al figlio Nathan Falco, in un abbraccio che trasmette affetto e complicità, ha fatto tanto parlare. Non per il rapporto amorevole tra i due quanto per un dettaglio che alcuni utenti del web hanno notato al polso del giovane ragazzo. Un orologio che avrebbe un costo altissimo…

Briatore e la foto con il figlio Nathan

Una recente foto condivisa sui social da parte di Flavio Briatore in compagnia del figlio Nathan Falco, avuto con Elisabetta Gregoraci, ha scatenato tantissime reazioni. Non solo per il dolce abbraccio tra genitore e figlio, ma soprattutto per il prezioso accessorio al polso del ragazzo…

Flavio Briatore

Sebbene il post Instagram di Briatore raccolga grande tenerezza, affetto e complicità, a catturare l’attenzione è stato soprattutto il prezioso orologio indossato dal giovane Nathan e in generale il suo look che conferma un certo spessore e lusso all’interno della famiglia.

Stando, infatti, a quanto suggerito da Today, pare che il prezioso orologio al polso del ragazzo possa avere un costo esageratamente alto…

Il dettaglio dell’orologio: il costo

Secondo quanto si apprende, l’accessorio indossato dal ragazzo sarebbe un Audemars Piguet, dal valore stimato di circa 96.000 euro.

La scelta dell’orologio non è casuale. Questo modello di orologio, simbolo di lusso ed eleganza, è tra i più apprezzati al mondo dagli appassionati di alta orologeria. Grazie al suo stile e ai materiali, l’oggetto rappresenta uno status symbol perfetto per chi ama distinguersi.

Tra gli altri dettagli che hanno fatto parlare, va detto, anche il simpatico cappellino del ragazzo. Nathan Falco, infatti, ha indossato un cappellino con il logo Alpine F1 Team e occhiali da sole, come se volesse in qualche modo prepararsi a ripercorrere le tappe della carriera del padre nel settore delle quattro ruote.

Nelle due foto mostrate da Briatore, infatti, si notano poster dedicati alla Formula 1, un mondo in cui l’uomo ha costruito la sua carriera vincendo titoli con Benetton e Renault.