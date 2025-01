Borriello e il presunto nuovo flirt: arriva tutta la verità

Movimentazioni particolari nella vita privata dell’ex calciatore Marco Borriello che, però, ha rotto il silenzio facendo chiarezza.

Quando era calciatore i suoi flirt hanno fatto parlare davvero tutti. Ora che ha appeso gli scarpini al chiodo, Marco Borriello non ha perso il vizio di apparire sulle cronache di gossip. In questo senso, una recente indiscrezione ha accostato all’ex bomber una nuova fiamma, Eleonora Preziosi, figlia dell’ex presidente del Genoa. Ma come stanno davvero le cose? Ecco la verità.

Borriello e il presunto flirt

Nelle scorse ore, come anticipato, il nome di Marco Borriello è stato accostato a quello della bella Eleonora Preziosi, figlia dell’ex patron del Genoa, Enrico. I due sono stati visti insieme e il settimanale Chi ha ipotizzato, appunto, una relazione o comunque “del tenero”.

Marco Borriello

La presunta coppia era stata vista dai paparazzi di Chi insieme facendo parlare. I due erano apparsi vicini, sorridenti e complici mentre passeggiavano per le strade di Milano. In una foto scattata dai fotografi ci sarebbe stato anche un abbraccio. Il settimanale aveva parlato, appunto, di una storia che piano piano si stava facendo più seria.

La smentita

Le cose, però, sembrano essere ben diverse. Stando alla forte replica di Borriello, infatti, tra lui e la Preziosi non ci sarebbe alcuna relazione.

“Caro Chi, mi dispiace smentire ma tra me ed Eleonora c’è una solida amicizia, (così come) con la sua famiglia dato che il papà è stato il mio amato presidente del Genoa. Tra l’altro queste foto sono di novembre e a pranzo c’era anche la sua famiglia al completo. In tutti i casi sono prive di fondamento, tanto per chiarezza. Con affetto”.

L’ex bomber ha quindi smentito categoricamente il flirt trovando poi la risposta anche della Preziosi che tramite una storia su Instagram ha ironizzato: “La cosa più vera che leggo è che credo in Dante Alighieri e Maria De Filippi”.