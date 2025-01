Giulia Salemi pronta al parto: ecco cosa ha messo nella sua mommy bag

Manca pochissimo al parto di Giulia Salemi e l’influencer si è preparata ad ogni evenienza. Ecco cosa si sta portando nella borsa da mamma per l’ospedale.

Il conto alla rovescia è ormai iniziato: tra pochissimo Giulia Salemi diventerà madre per la prima volta. La nota influencer ha fatto iniziare il conto alla rovescia e sui social ha spiegato ai fan di aver preparato la mommy bug per l’ospedale e di averci messo l’occorrente per ogni evenienza. Ecco come la donna sta affrontando questa fase importante della sua vita.

Giulia Salemi e la sua borsa da madre per l’ospedale

“Ci siamo quasi, aiuto! Ormai è questione di giorni… Vi faccio vedere tutto quello che ho preso come borsa del parto per me e ‘pistacchio’”. Sono state queste le parole sui social di Giulia Salemi rivolte ai suoi fan in vista dell’ormai imminente arrivo del suo primo figlio.

Giulia Salemi

La nota influencer ha voluto rendere partecipi i suoi seguaci dei preparativi per il momento del parto con particolare riferimento al contenuto della “mommy bag” che dovrà contenere tutto il necessario per i momenti successivi all’arrivo del bebè.

“Abbiamo preparato tutti i suoi primi vestiti divisi per giorni, igienizzati e ordinati”, ha detto. Poi, mostrando alcune coppette assorbilatte: “La mia ostetrica mi ha consigliato queste da mettere dentro il reggiseno per mantenere asciutta la pelle del seno”.

Gli altri dettagli della borsa

Successivamente la futura mamma ha mostrato diversi altri prodotti per il corpo tra cui un burro anti smagliature: “Per chi non ama l’olio c’è il burro. Vanno benissimo sia per le donne incinte che non. Dovrebbe essere un’abitudine per tutte noi”, ha detto.

Poi massima attenzione all’igiene con la presenza di salviette disinfettanti: “Le uso anche a casa per disinfettare tutto […]. Queste rimuovono davvero il 99,9% dei batteri. Per me le migliori. Io sono un po’ pazza, maniaca dell’igiene”.

La Salemi ha poi fatto vedere tanti altri prodotti che ha deciso di mettere nella sua borsa andando a completare il suo discorso con grande ironia e anche una visibile agitazione positiva verso il grande giorno.