Mariotto e Bruganelli tornano in tv dopo Ballando: lo scoop

Novità dal piccolo schermo dove Guillermo Mariotto e Sonia Bruganelli sembrano destinati a tornare protagonisti dopo Ballando con le Stelle.

Dopo la scoppiettante edizione 2024-25 di Ballando con le Stelle che ha visto Bianca Guaccero trionfare, si torna a parlare del programma di Rai 1 ma, questa volta, su un’altra rete. Pare, infatti, che Guillermo Mariotto e Sonia Bruganelli riappariranno in televisione molto presto. In questo caso, però, sulle reti Mediaset…

Guillermo Mariotto e Sonia Bruganelli tornano in tv?

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Davide Maggio, dopo le polemiche e le varie situazioni che si sono create nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto e Sonia Bruganelli sembrano destinati a riapparire sul piccolo schermo come ospiti in una importante trasmissione…

Sonia Bruganelli

Dagli ultimi rumors, infatti, il giudice di Ballando e la ex moglie di Paolo Bonolis saranno prossimamente ospiti di Verissimo con Silvia Toffanin su Canale 5.

Dopo la fuga improvvisa che ha lasciato tutti di stucco durante le ultime puntate dello show di Milly Carlucci, Mariotto potrebbe fornire ulteriori dettagli sulla vicenda.

La Bruganelli, invece, potrebbe sottolineare ancora i propri dissapori con qualche giudice ma anche dare retroscena sulla sua storia con Angelo Madonia.

I dettagli

In merito alle presunte ospitate dei due personaggi citati, va detto, Davide Maggio non ha fornito particolari dettagli. Su Mariotto, infatti, si legge: “Non ha mai parlato apertamente di ciò che (gli) è accaduto negli scorsi mesi. Quanto meno, non lo ha fatto sino ad oggi. Ci risulta, infatti, che Guillermo sarà ospite a Verissimo nel prossimo weekend per un’intervista tête-à-tête con Silvia Toffanin”.

Sulla Bruganelli, invece: “Ma mentre scriviamo questo post, ci giunge notizia di un altro ospite dello show pomeridiano del weekend di Canale 5. Una presenza che, alla luce delle recenti dichiarazioni di Lucio Presta sulla causa del ‘divorzio’ di Paolo Bonolis da Arcobaleno Tre, è di sicuro ghiotta. Tornerà, infatti, nello studio 10 di Cologno Monzese Sonia Bruganelli”.

Non resta che attendere conferme ufficiali sulla doppia questione…