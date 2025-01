Amici, provvedimento per un allievo: Rudy Zerbi non perdona

La decisione di Rudy Zerbi ad Amici dopo alcune lamentele. Il professore ha optato per mandare in sfida un suo allievo.

Succede di tutto in questo inizio anno nella scuola di Amici. In particolare, alcuni allievi, in particolare Trigno, si sono lamentati per i ritardi e le infrazioni di qualche compagno di classe portando la produzione a fare un’analisi che ha certificato come il più “cattivo”, in questo senso, fosse Vybes. Per il ragazzo è arrivato il provvedimento del suo maestro, Rudy Zerbi.

Amici, provvedimento per Vybes

Nel corso dell’ultimo daytime di Amici di Maria De Filippi, Trigno ha avuto da ridire su alcuni compartamenti di alcuni suoi compagni di classe. Una situazione che ha portato Vybes a finire nel mirino della produzione e nello specifico del suo maestro, Rudy Zerbi.

Rudy Zerbi

“Vybes, dopo che Trigno ha sollevato il discorso delle infrazioni altrui […]. Tu sei risultato il primo tra tutti. Non è un bel primo posto…”, ha detto Rudy.

“Me la prendo con me stesso perché non è un comportamento da avere qui dentro”, ha risposto Vybes che pochi minuti prima si era sfogato pure con Trigno per le sue lamentele.

A quel punto, però, a nulla è servito il mea culpa del cantante: “Non voglio impedirti di cantare l’inedito ma ti metto in sfida“.

Una sfida che è stata mostrata appunto nelle fasi seguenti del daytime…

Il prof Zerbi, dopo essere stato informato dalla produzione in merito alle infrazioni di Vybes, decide di prendere un provvedimento disciplinare #Amici24 pic.twitter.com/eicsBLLifm — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 9, 2025

L’esito della sfida

Esattamente come altri ragazzi con la maglia rossa, Vybes ha quindi affrontato la sfida contro una giovane artista.

Il ragazzo ha cantato ed è riuscito a vincere riprendendosi la maglia. Successivamente ha spiegato: “Voglio ancora chiedere scusa a me stesso e a Rudy perché Gabriele (questo il suo nome vero) è anche questo, con i suoi errori”.

Successivamente sono state mostrate anche le altre sfide dei vari ragazzi che indossavano la divisa rossa.