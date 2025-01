Francesca Sofia Novello in splendida forma a 5 giorni dal secondo parto: le foto

A pochi giorni dall’arrivo della piccola Gabriella, Francesca Sofia Novello ha fatto ritorno a casa con Valentino Rossi ed è già in splendida forma.

Francesca Sofia Novello è tornata a casa dopo aver dato alla luce la sua seconda figlia con Valentino Rossi. La modella e influencer ha annunciato l’arrivo della piccola Gabriella con uno scatto emozionante sui social, condividendo la gioia di questo momento speciale con i suoi follower. Nonostante il recente parto, Francesca è apparsa in splendida forma e radiosa, mostrando il suo sorriso contagioso e la felicità di essere tornata tra le mura domestiche.

Francesca Sofia Novello in splendida forma dopo il parto

Come detto, dopo aver dato alla luce la piccola Gabriella, per Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi è iniziata una nuova fase della loro vita. A stupire il mondo social, come la neo mamma bis abbia, dopo cinque giorni dal secondo parto, subito recuperato la forma ottimale.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello

La coppia, già genitori della piccola Giulietta, ha accolto la nuova arrivata con grande entusiasmo. Valentino Rossi, icona del motociclismo, ha sempre mostrato un lato affettuoso e premuroso nella sua vita privata, e le immagini condivise dalla famiglia ne sono una conferma. I primi scatti della nuova vita in famiglia mostrano momenti di dolcezza e complicità tra Francesca, Valentino e le loro figlie.

Dopo il ritorno a casa, la Novello ha documentato alcuni attimi di quotidianità, mostrando come la famiglia si stia adattando alla presenza di un nuovo membro. La piccola Gabriella, avvolta in una copertina, è già diventata protagonista di dolcissime foto che hanno fatto il pieno di like e commenti affettuosi.

L’affetto dei fan

L’affetto dei fan per la coppia è tangibile: in tanti hanno lasciato messaggi di congratulazioni e auguri sotto i post pubblicati sui social. Francesca Sofia Novello, con la sua eleganza e semplicità, sta continuando a conquistare il pubblico, mostrando la bellezza della maternità vissuta con naturalezza.

Con l’arrivo di Gabriella, la famiglia del “Dottore” si è allargata e sta regalando un nuovo capitolo di amore e gioia. Un momento che i due genitori hanno deciso di vivere con riservatezza ma anche con la condivisione di piccoli istanti preziosi con i loro ammiratori del web.