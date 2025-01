Tony Effe pronto a fare la storia di Sanremo: l’indiscrezione sui duetti

Sarà grande protagonista al Festival di Sanremo 2025 Tony Effe e non solo per le polemiche sui testi delle sue canzoni. L’indiscrezione sui duetti.

Il suo nome è stato già ampiamente protagonista ancor prima dell’inizio della kermesse ma con ogni probabilità lo si sentirà ancora tanto a lungo. Stiamo parlando di Tony Effe e di cosa potrebbe succedere al prossimo Festival di Sanremo 2025. In questo senso, il rapper potrebbe fare la storia nella serata dei duetti…

Tony Effe e Gaia: l’indiscrezione sui duetti

Secondo le ultime indiscrezioni sul Festival, visto il cambio di regolamento, potenzialmente i big in gara potrebbero duettare tra loro nella serata dedicata alle cover. In questa ottica, ecco la novità che riguarderebbe Tony Effe e Gaia…

tony effe

Secondo quanto riferito da LaPresse, citata in queste ore da Novella 2000, esiste la possibilità di vedere i due giovani artisti esibirsi insieme…

“I big in gara stanno socializzando per i duetti. Più di un artista, infatti, sta pensando di presentarsi in tandem con un altro cantante. Approcci e provini sono all’ordine del giorno. Tony Effe, ad esempio, potrebbe presentarsi in coppia con l’altra sanremese Gaia ed esibirsi in un nuovo ‘Sesso e Samba’”.

E su Fedez…

Al momento non sono arrivate conferme sull’indiscrezione mentre non serve certo una mente super brillante per ipotizzare come non ci sarà, con ogni probabilità, un duetto tra il già citato rapper e… Fedez.

Sempre LaPresse ha spiegato: “A meno che Carlo Conti non riesca in una mediazione e torni la pace tra Tony Effe e Fedez per una esibizione assieme tra i due litiganti. Ma al momento sembra più una news da Fantasanremo che un’ipotesi concreta”.

Insomma, dopo il famoso dissing senza esclusione di colpi, sarà molto difficile vedere i due artisti tornare a fare “pace” e addirittura esibirsi insieme. Ad ogni modo non resta che attendere ancora circa un mese per conoscere tutti i dettagli di ciò che accadrà sul palco dell’Artiston.