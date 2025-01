Compleanno magico per Paola Di Benedetto: la sfarzosa sopresa del fidanzato

Trenta candeline da spegnere per Paola Di Benedetto che ha festeggiato il compleanno in modo molto dolce e romantico…

Paola Di Benedetto ha spento 30 candeline. Per celebrare questo traguardo speciale del compleanno, il suo fidanzato, Raoul Bellanova, calciatore di 24 anni attualmente in forza all’Atalanta, le ha organizzato una sorpresa inaspettata e romantica di cui la donna ha condiviso qualche scatto sul proprio profilo Instagram…

Il compleanno di Paola Di Benedetto: la sorpresa

Come anticipato, in queste ore Paola Di Benedetto ha festeggiato il suo 30esimo compleanno. Per celebrare questo traguardo speciale, il suo fidanzato, Raoul Bellanova, calciatore dell’Atalanta, le ha organizzato una sorpresa.

Paola Di Benedetto

Il calciatore ha voluto fare una sfarzosa e romantica sorpresa alla sua dolce metà con la quale lo scorso anno aveva vissuto una crisi, evidentemente superata alla grande.

Bellanova ha, di fatto, trasformato la casa in un angolo incantato riempendo tutta la dimora di candele, rose rosse e palloncini. Non è mancata, ovviamente, anche la torta con annesse candile. “Tanti auguri amore. 30 anni sono un traguardo importante, anno dopo anno ti hanno resa la persona speciale che sei. Non cambiare mai e, soprattutto, continua a sorridere sempre! Ti amo”.

Tra le altre cose, sembra che il giocatore possa aver fatto un regalo marchiato Chanel alla sua dolce metà vista la busta del noto marchio presente in una delle foto poi pubblicate.

La dedica social e le foto

La dolce dedica del giocatore ha ricevuto la risposta della festeggiata che, a sua volta, ha replicato con un post Instagram con annesso messaggio: “30 anni! Dicono sia l’età della consapevolezza. Un po’ è vero e mi ci ritrovo: adesso sono consapevole , ad esempio, che non esiste un’ etá giusta per fare le cose. Esiste semplicemente l’età che va bene per noi! Tanti auguri a me. Grazie Raoul per questo sogno. Alla fine stavo facendo crollare tutto”, ha scritto facendo riferimento all’ultimo scatto dove la si vede “spaventata”.