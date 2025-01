“Mi vergogno”: il mea culpa di Helena Prestes al GF

Dopo una puntata ricca di colpi di scena al GF, Helena Prestes ha deciso di sfogarsi ammettendo in parte le sue colpe su certe situazioni.

Pensava di essere squalificata dopo la ormai nota querelle con Jessica Morlacchi e invece Helena Prestes è rimasta nella Casa insieme agli altri coinquilini. La modella, però, dopo l’ultima puntata del reality andata in onda su Canale 5, ha voluto fare una sorta di mea culpa ammettendo di non essersi comportata nel migliore dei modi.

Lo sfogo di Helena Prestes al GF

Sono state decisamente intense nella Casa del Grande Fratello. Durante e dopo la puntata andata in onda su Canale 5. In questo senso, anche a seguito dell’abbandono di Jessica Morlacchi, Helena Prestes ha deciso di fare, in parte, un mea culpa.

Helena Prestes

La modella, parlando con Mariavittoria dopo la diretta, ha detto: “Mi dispiace che hai dovuto partecipare a una puntata bruttissima. Mi dispiace tantissimo. Sono triste anche per me, perché non mi sono comportata bene. Anche io sono triste per i miei atteggiamenti. Volevo andarmene anch’io perché sto facendo vergognare. Quando Jessica è uscita, volevo andare da lei perché questa cosa qua la dobbiamo affrontare. Sono rimasta veramente male”.

La comprensione di Mariavittoria

Helena ha poi proseguito: “Pensavo a mio nipote e mi dicevo: ‘Guarda dove sono finita’, per me questo è un fallimento. Io ho pianto per ore”.

Le parole della modella hanno trovato il supporto e il sostegno di Mariavittoria che, dal canto suo, ha mostrato grande comprensione: “Io non ho niente contro di te, io ti voglio bene. In quel momento mi vedevo alle strette perché eri l’unica con cui avevo litigato. Io so come sei fatta, so che quel bollitore non volevi lanciarlo a lei. È stata una cosa esacerbata, perché Jessica quando si mette di punta è pesante. Per arrivare a quella reazione, immagino tu stessi soffrendo come un cane e mi dispiace”.