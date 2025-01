Terribile lutto per Emanuela Aureli: l’annuncio devastante

La nota comica e personaggio tv Emanuela Aureli ha annunciato un terribile lutto subito nella sua famiglia. Il messaggio doloroso.

Sono ore di grande tristezza per Emanuela Aureli, nota comica e personaggio televisivo italiano protagonista di diversi programmi di successo del panorama del piccolo schermo. La donna, infatti, ha subito la perdita di sua madre. A renderlo noto è stata la diretta interessata con un messaggio social molto sentito e inatteso.

Lutto per Emanuela Aureli, l’annuncio

Lo ha definito un “colpo al cuore” e non potrebbe essere altrimenti per Emanuela Aureli. La comica e attrice, infatti, ha comunicato via social di aver perso improvvisamente sua madre. La sua adorata madre come da lei stessa definita.

“Mamma mia adorata, che colpo al cuore!”, ha scritto in un post Instagram la Aureli. “Tu che mi hai sempre dato i giusti consigli. Le carezze più belle, una dolcezza unica. Senza di te nulla sarà più come prima. Sarai per sempre dentro di noi! Che Dio illumini il tuo cammino Riposa in pace”, le sue parole.

Sotto al contenuto condiviso dalla donna, tantissimi messaggio di cordoglio e affetto che hanno sicuramente fatto piacere alla diretta interessata e alla sua famiglia.

Spettacoli sospesi

La notizia di qualcosa di brutto nell’aria c’era stata, per la verità, da qualche ora prima quando lo spettacolo della donna dal titolo ‘Mamma… ho perso l’Aureli” che si sarebbe dovuto svolgere nelle scorse ore, è stato rinviato a data da destinarsi.

L’annuncio era arrivato dal Comune di Campobello di Mazara che aveva spiegato: “Lo spettacolo ‘Mamma… ho perso l’Aureli’, che si sarebbe dovuto tenere questo pomeriggio al cine-teatro Olimpia di Campobello di Mazara, è rinviato a data da destinarsi a causa di gravi problemi familiari che hanno colpito Emanuela Aureli. Saranno fornite informazioni sulla prossima data dell’evento e tutti i numerosi possessori di biglietti già acquistati per lo spettacolo, che aveva fatto registrare il soldout, potranno utilizzare il ticket per la data di nuova programmazione […]”.