“Ennesima ca**ata”: Selvaggia Lucarelli sbotta sulle fake news su Mariotto

Tramite una storia social, Selvaggia Lucarelli ha risposto con forza ad alcune notizie sul suo conto e su quello di Guillermo Mariotto.

Nelle scorse ore Guillermo Mariotto è tornato in pubblico in tv a Verissimo e ha avuto modo di parlare di quanto accaduto nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle e non solo. Tra i vari passaggi anche alcuni commenti su Selvaggia Lucarelli che hanno portato i media che si occupano di cronaca rosa e gossip a parlare del fatto che la penna graffiante non seguisse il collega sui social per varie ragioni. Da qui lo sfogo della diretta interessata che ha fatto chiarezza.

Selvaggia Lucarelli, le parole su Mariotto e i social

Come stanno le cose tra Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto? I due giudici di Ballando con le Stelle sono tornati sulla bocca di tutti dopo alcune notizie su un presunto mancato “segui” social della donna verso il collega. Una situazione che ha generato, come detto, uno sfogo importante della diretta interessata.

Selvaggia Lucarelli

Facendo riferimento alla notizia relativa al presunto “segui” social tolto a Mariotto, la Lucarelli ha sbottato: “L’ennesima ca**ata: non ho MAI seguito Mariotto su Instagram per il semplice fatto che lui non segue i suoi stessi social, non gliene frega nulla”, ha precisato la donna.

E ancora: “E aggiungo che sono in Cambogia e non ho visto la sua intervista in cui tra l’altro non mi risulta, dai sunti che leggo sui giornali che abbia detto qualcosa di sgradevole”.

Il commento di Mariotto sulla collega

In effetti, nel corso dell’intervista a Verissimo, Mariotto non ha avuto in alcun modo parole sgredovoli verso la collega che, tra le altre cose, è sempre stata al suo fianco durante la trasmissione Ballando, forse una delle poche a scherzare e “comprendere” alcuni dei comportamenti dell’uomo.

“Non sono proprio fragilità, sono emotività, che sono diverse”, aveva detto Guillermo parlando di quelle che sarebbero state le parole della Lucarelli sul suo conto. “Io vado verso quella luce, che nel concreto significa che io sono pazzo di Dio, amo il creatore. Lei ha usato la parola fragilità perché la vede come una fragilità, ma io la vedo come una potenza. Non c’è altro dietro. Io parlo attraverso le canzoni d’amore e ti dico che a un certo punto il comportamento generale di tutti, rispetto al fatto che io fossi andato via per una necessità, ho risposto con Un Buco Nel Cuore di Riccardo Cocciante. Questa è la fragilità a cui si riferiva Selvaggia“.