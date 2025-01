“Avrei vinto il GF con 6 milioni di telespettatori”: Lino Giuliano esplode

L’ex concorrente di Temptation Island, Lino Giuliano, ha parlato del GF e di come sarebbe stato il reality se lui vi avesse preso parte.

Non è diventato per poco un concorrente del Grande Fratello e, forse anche per questo, l’ex volto di Temptation Island, Lino Giuliano, ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe con uno sfogo tra l’ironico e l’attacco (senza senso). Tramite i social, il ragazzo ha scritto una storia decisamente emblematica contro il reality.

Lino Giuliano, stoccata al Grande Fratello

Facendo riferimento all’andamento in termini di ascolti di questa edizione del Grande Fratello, non esaltanti, ma neppure da buttare via, Lino Giuliano ha punzecchiato la trasmissione che, inizialmente, lo aveva scelto nel cast, salvo poi ripensarci a seguito di alcuni comportamenti ritenuti non appropriati.

Alfonso Signorini

In questo senso sono da leggere alcune parole del ragazzo che su Instagram ha scritto: “Senza di me il tuo share non è lo stesso. Con questi pseudo personaggi costruiti, per me vincere sarebbe stato un gioco da ragazzi“.

E ancora, non contento: “Da solo avrei portato 6 milioni di telespettatori e con la parte restante degli altri coinquilini saremmo arrivati a 7 milioni”.

Lesclusione dal reality

Come detto, Giuliano era stato ufficializzato come concorrente di questa edizione del Grande Fratello, ma una battuta scritta sui social rivolta a Enzo Bambolina, ne aveva provocato la sua immediata espulsione. Per la prima volta nella storia del reality, un gieffino è stato squalificato ancor prima di entrare nella Casa.

Sulla vicenda, il ragazzo si era giustificato dicendo: “Non sono omofobo, e mi scuso ancora per il commento inopportuno. Capita a tutti di dire cose sbagliate e può capitare anche in futuro. L’esclusione dal Grande Fratello è stata per me un colpo duro. Speravo in maggiore comprensione”. Comprensione che non c’era stata e che, evidentemente, hanno lasciato nella mente del ragazzo grande amarezza e un pizzico di voglia di “vendetta”.