“Da lì è cambiato tutto”: Sonia Bruganelli svela quando è iniziata veramente la crisi con Bonolis

Le confessioni di Sonia Bruganelli sul suo rapporto con Paolo Bonolis arrivato fino alla separazione di alcuni mesi fa.

Protagonista in tv dopo le polemiche vissute a Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli è tornata a parlare e far parlare a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin. La nota donna di spettacolo ha raccontato diversi aspetti legati alla sua vita professionale e privata, compreso il rapporto personale con Paolo Bonolis da cui si è recentemente separata.

Sonia Bruganelli, il rapporto con Bonolis e la crisi

Intervenuta Verissimo, Sonia Bruganelli ha confessato come siano andate veramente le cose tra lei e Paolo Bonolis, compreso il momento in cui è iniziata la loro crisi che li ha portato a separarsi.

“Paolo e io ci conosciamo da 30 anni, io avevo 23 anni, lui 36. Abbiamo passato tanti momenti belli e brutti“, ha esordito la donna.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

“Nel vivere, mentre affronti tutto, una vita molto esposta, tanti figli, anche quelli di un’altra famiglia da riavvicinare, a me è capitato di fermarmi, un po’ stanca nel dare per scontato tutto, che in qualche modo fossi considerata solo in funzione del nostro rapporto. Sai, io ho iniziato a lavorare con lui, e tanto, dietro le quinte…”.

Il discorso della bella Sonia è poi andato avanti: “C’è sempre stata quest’idea che io fossi la sua forza, ma che il mio lavorare fosse il frutto del suo personaggio importante e bravissimo. Quando ho deciso di mettermi in prima linea e fare il GF Vip, è cambiato tutto“.

La separazione

Entrando nel dettaglio di quello che poi è stato, la Bruganelli ha detto: “Non essendo una persona che riesce a fare in una giornata 12mila cose, ho un po’ staccato da quello che era la parte produttiva per seguirlo, ho un po’ mollato. Lo facevo, ma non si può fare tutto benissimo. Ed è lì un po’ di problematiche sono uscite, di carattere, di persone intorno che pensavano di farsi spazio in alcuni ruoli vista la mia lontananza, e tutto questo ci ha allontanato. Tutto questo ci ha fatto smettere di parlare, di dialogare”.

“Con Paolo ci siamo un po’ persi. Non sono una che manda a dire le cose, ci siamo parlati e abbiamo deciso che invece di portare avanti un rapporto bello, fruttuoso da tutti i punti di vista, era giusto separarsi, visto che non mi sentivo più dentro quella storia in maniera viva. Io sono convinta che fosse necessario […]”.