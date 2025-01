Si allarga ancora la famiglia di Pupo: il cantante annuncia la nascita della quarta nipote, Gemma, e non nasconde l’emozione.

Mercoledì 8 gennaio Pupo, celebre cantante italiano, ha dato una delle notizie più emozionanti della sua vita: è diventato nonno per la quarta volta. Sua figlia Clara Ghinazzi ha dato alla luce la piccola Gemma, e l’annuncio è stato dato tramite un post sui social del cantante, con un tocco speciale. Pupo ha scelto di condividere questa gioia con i suoi fan scrivendo in latino: “Nuntio vobis, gaudium magnum. Habemus Pupa“, ossia: “Vi annuncio una grande gioia. Abbiamo una Pupa“.

Pupo: l’annuncio della nascita della piccola Gemma

Nel post, Pupo ha condiviso con i suoi follower la felicità di vedere aumentare la sua famiglia.

“Nonno Pupo è lieto di annunciare l’arrivo della sua quarta nipote. Dopo Leonardo, Viola e Matteo, oggi è arrivata Gemma, figlia di Clara e di Oscar” ha scritto, aggiungendo: “La già numerosa famiglia aumenta e siamo tutti pazzi di gioia. Benvenuta Gemma Tiranno Ghinazzi, avrai tutto il nostro amore e ti potrai fidare di noi“.

La neonata è nata all’ospedale San Donato di Arezzo, e l’emozione di Pupo è palpabile.

Il legame di Pupo con la famiglia: un amore che cresce

Pupo ha sempre mostrato un legame molto forte con la sua famiglia, e l’arrivo di Gemma è solo l’ultima testimonianza del suo amore per i suoi cari.

In un messaggio su Instagram, il cantante ha ringraziato l’equipe medica per l’assistenza ricevuta in questo momento speciale.

Inoltre, Clara Ghinazzi, la figlia di Pupo, ha condiviso una dolce foto della neonata nelle sue storie social, con il brano di Pino Daniele “Amore senza fine” che ha fatto da colonna sonora a questo momento tanto atteso.