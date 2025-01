Renzo Arbore parla di Stefano De Martino ma l’affondo sorprende il pubblico: “Bravo, ma non è il mio erede”.

Renzo Arbore, storico conduttore e icona della televisione italiana, ha sorpreso tutti esprimendo la sua opinione su Stefano De Martino, il giovane conduttore che da qualche tempo viene accostato all’eredità del suo stile televisivo leggero e ironico. Tuttavia, le parole di Arbore non sono state quelle che molti si aspettavano. Scopriamo che cosa ha detto.

Renzo Arbore: parole di stima per Stefano De Martino

Durante un’intervista a Tv Talk, Arbore non ha risparmiato parole di stima nei confronti di De Martino, di cui riconosce il talento e l’atteggiamento professionale.

“Stefano è certamente molto bravo, ha un atteggiamento molto sicuro e gentile con il pubblico. Poi è educato, è un bel ragazzo” ha affermato Arbore, che ha manifestato grande apprezzamento per la sua figura e il suo lavoro.

Stefano De Martino

Il conduttore ha anche aggiunto: “Vedere i pacchi per me è una consolazione, perché vedo un conduttore con le carte in regola, io dico bravo a Stefano De Martino“.

Ma, nonostante i complimenti, Arbore ha sorpreso il pubblico con una dichiarazione decisamente netta. Quando gli è stato chiesto se De Martino potesse essere considerato il suo erede, il conduttore ha risposto senza indugi: “Io eredi non ne vedo“.

Di conseguenza, nonostante abbia apprezzato il lavoro di De Martino, Arbore non ritiene che il giovane conduttore rappresenti una continuazione del suo stile televisivo.

Il futuro della televisione secondo Renzo Arbore

Arbore ha anche fatto riferimento ad altri volti della televisione, come Fiorello, che considera più in linea con il suo approccio alla conduzione.

La sua visione sembra quindi allontanarsi dall’idea di un erede diretto ma suggerisce che, sebbene alcuni possano seguire il suo esempio, il suo impatto e la sua unicità rimangano irraggiungibili.

Insomma, pare proprio che per Arbore Stefano De Martino non sia ancora alla sua altezza.