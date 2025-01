Charlotte Lazzari, moglie di Kledi Kadiu, racconta sui social il ricovero in ospedale: “Il mio corpo mi ha fatto spaventare”.

Il 2025 è iniziato con un momento di forte preoccupazione per Kledi Kadiu e la sua famiglia. Charlotte Lazzari, moglie del noto ballerino e coreografo, ha condiviso sui social di aver vissuto un breve ricovero in ospedale per alcuni controlli medici. Attraverso una storia su Instagram, la 32enne ha pubblicato la foto di una flebo e rassicurato i suoi follower: “Questa foto è di sabato appena trascorso, ora sto bene“. Ma scopriamo che cosa è successo.

Kledi Kadiu: la moglie Charlotte ricoverata in ospedale

Charlotte ha raccontato di essersi spaventata per alcuni segnali inviati dal suo corpo, e ha sottolineato quanto sia importante prendersi cura di sé, soprattutto quando il ritmo della vita diventa troppo intenso.

“Il mio corpo mi ha fatto prendere un po’ di spavento, ma come biasimarlo…“, ha scritto, lasciando intendere la necessità di ritrovare equilibrio tra impegni quotidiani e riposo.

Qui il post di Charlotte e Kledi per festeggiare l’inizio del nuovo anno.

Nonostante l’accaduto, Charlotte non ha rinunciato a festeggiare il compleanno della figlia Lea, nata 9 anni fa dal matrimonio con Kledi. La coppia, sposata dal 2018, ha anche un altro figlio, Gabriel, che ha affrontato una complessa diagnosi di meningoencefalite sin dai primi giorni di vita.

Gabriel, con la sua incredibile forza, è riuscito a superare i momenti più difficili, sostenuto dall’amore dei suoi genitori. Kledi, parlando di Charlotte, ha dichiarato: “Lei è il pilastro della nostra famiglia. È una mamma straordinaria“.

Paura per Kledi e Charlotte

Dopo il ricovero, Charlotte ha voluto anche rassicurare i suoi follower spiegando che i ritmi frenetici della sua vita hanno avuto un forte impatto sulla sua salute.

Il suo corpo, infatti, “Mi stava semplicemente suggerendo da troppo tempo che dovevo riposarmi mentalmente e fisicamente” ha spiegato la moglie del ballerino ai suoi fan.

Infine, con un tocco di ironia conclude: “Inizio 2025 col botto ma a noi piace l’avventura“.