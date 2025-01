Giucas Casella confuso a Domenica In: lapsus, caduta dalla sedia preoccupano Mara Venier. Cos’è successo all’illusionista.

Durante l’ultima puntata di Domenica In, tra gli ospiti c’è stato il famoso illusionista Giucas Casella, ma la sua apparizione ha destato qualche preoccupazione sul suo stato di salute. Infatti, durante l’ospitata il noto personaggio televisivo è apparso confuso, e non sono passati inosservati i lapsus e la caduta dalla sedia.

Anche Mara Venier si è mostrata preoccupata per le condizioni di Casella. Ma come sta e cosa è successo realmente durante la puntata? Scopriamo tutti i dettagli.

Giucas Casella: confusione e lapsus a Domenica In

Durante la puntata, l’ospite non sembrava in grado di rispondere a domande sulla propria vita privata, e ha mostrato di avere una serie di vuoti di memoria che hanno messo in allarme Mara Venier e il pubblico in studio.

Nel corso dell’intervista, Giucas Casella non è riuscito a ricordare dettagli importanti della sua vita. Non rammentava, ad esempio, quando avesse conosciuto la compagna Valeria Perilli, presente in studio, né la data di nascita del figlio James. Ha inoltre dimenticato le parole di una canzone che lui stesso aveva scelto di cantare insieme a Valeria.

La conduttrice, visibilmente preoccupata, ha cercato di mettere a suo agio Giucas, che tuttavia è apparso disorientato e poco lucido. La situazione ha raggiunto il culmine quando l’illusionista è caduto dalla sedia. Mara ha persino chiesto: “Stai bene? Ti vedo rincogl**nito“.

Questi lapsus, uniti alla caduta dalla sedia, hanno fatto ipotizzare al pubblico che si trattasse di un misto di emozione e difficoltà legate alla diretta.

Mara Venier: “Sono preoccupata”

Mara Venier ha cercato di tranquillizzare l’illusionista, ma non ha nascosto la sua apprensione per i frequenti vuoti di memoria e per i momenti di esitazione. Giucas, dal canto suo, ha assicurato di stare bene e di non avere alcun problema di salute.

Tuttavia, l’episodio ha acceso i riflettori sulle condizioni dell’artista 75enne, e ha portato fan e telespettatori a esprimere solidarietà e preoccupazione sui social. Resta da capire se si sia trattato solo di un momento di confusione o di qualcosa di più serio.