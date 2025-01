Il racconto di Ivana Spagna allarma i fan: “Ho rischiato di morire. Ero in insufficienza renale acuta”. Cos’è successo alla cantante.

La celebre cantante italiana Ivana Spagna ha raccontato per la prima volta a Verissimo il drammatico episodio che l’ha vista lottare tra la vita e la morte. Un episodio che l’ha segnata profondamente e che ha generato grande preoccupazione nei fan. Ma scopriamo che cosa è successo.

Il racconto shock di Ivana Spagna

Durante l’intervista, la cantante ha raccontato lo scioccante episodio che l’ha portata a rischiare la vita.

Ricoverata al San Raffaele di Milano, Spagna ha vissuto un vero calvario dovuto a un’insufficienza renale acuta. “Ho rischiato di morire. Sono stata una settimana con la flebo sempre attaccata” ha confessato.

“Ci tengo a spiegarlo perché la gente non faccia l’errore che ho fatto io. Io amo cantare, è la mia vita. Non ho mai saltato un impegno preso, faccio di tutto per rispettare gli appuntamenti e portarli a termine. In quei giorni però non stavo bene da una settimana e dopo aver preso gli antidolorifici ho deciso di prendere altre cose senza dirlo al mio medico per stare meglio e potermi esibire nelle date prestabilite” ha precisato.

Ivana Spagna

Poi, per onorare i suoi impegni lavorativi ha deciso di assumere autonomamente farmaci senza consultare il medico.

“Ho preso cortisone, antibiotici vecchi di anni e mi sono fatta un’iniezione da sola. Lì ho iniziato a non stare in piedi e a non riuscire a parlare” ha raccontato la cantante.

Questo comportamento l’ha portata a un peggioramento improvviso. “Mi hanno detto: ‘Se va a casa, muore‘. Mi hanno ricoverato subito“.

Ivana Spagna: l’appello ai fan

Dopo una settimana di cure intensive, la cantante ha iniziato a riprendersi. Tuttavia, ha voluto condividere la sua esperienza per sensibilizzare il pubblico. “Gli antibiotici servono, ma vanno usati seguendo le indicazioni dei medici” ha dichiarato la cantante, invitando a non prendere decisioni affrettate sulla propria salute.

Ancora provata dall’accaduto, Ivana Spagna ha trascorso un Natale insolito, dedicandosi ai suoi amati gatti. “Ero esausta e ho passato la Vigilia curando il mio gattino cardiopatico” ha rivelato la cantante ospite di Silvia Toffanin.