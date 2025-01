Guillermo Mariotto a Verissimo rompe il silenzio sull’ultima edizione di Ballando con le stelle: “Non so se tornerò”.

A poche settimane dalla fine dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, Guillarmo Mariotto ha rotto il silenzio sulle ultime polemiche e ha rivelato la sua verità a Verissimo.

Ospite di Silvia Toffanin, il giudice di Ballando ha rivelato ciò che gli è successo durante le ultime puntate del programma di Milly Carlucci e ha parlato del suo futuro nel mondo della televisione. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Guillermo Mariotto e il suo futuro a Ballando con le stelle

Lo stilista venezuelano ha affrontato i momenti più controversi della sua carriera recente, dalle accuse di molestie alle polemiche per la sua assenza nella finale del programma di Milly Carlucci.

Mariotto ha espresso dubbi sul suo futuro nel celebre show: “Non è detto che mi chiamino dopo tutto quello che è successo. In futuro, mi piacerebbe essere giudicato, non solo giudicare“. Una dichiarazione che lascia aperte molte ipotesi sulla prossima edizione del programma.

Qui il video dell’intervista a Verissimo.

Durante l’intervista, Mariotto ha risposto alle accuse di molestie mosse nei suoi confronti da un ballerino del programma. L’ex giurato si è mostrato sereno: “Non mi ha ferito nulla, era evidente che fosse una bugia. Anche Selvaggia Lucarelli mi ha difeso“. Ha poi sottolineato come i social abbiano amplificato la vicenda, creando polveroni che alla fine si dissolvono.

Guillermo Mariotto: la verità sull’assenza alla finale

Mariotto ha chiarito anche il motivo della sua assenza durante la finale di Ballando con le Stelle: “Ero a Riad per lavoro, mi sono infortunato al ginocchio durante un momento di gioco con ragazzi del posto. Non è stato facile, ma erano circostanze inevitabili“.

Mariotto ha raccontato di vivere un momento di “upgrade spirituale“, e ha ribadito il suo desiderio di trasformare le difficoltà in potenza.

Conclusa l’intervista, ha lasciato un messaggio enigmatico, citando una canzone di Riccardo Cocciante: “Avevo un buco nel cuore, ma ora sono felice“.