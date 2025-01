Il cappello di Raf a Ora o Mai Più diventa un caso: il logo evidente scompare improvvisamente durante la puntata.

Durante l’ultima puntata di Ora o Mai Più, il talent show di Rai1 condotto da Marco Liorni, Raf è finito al centro di un piccolo caso mediatico. Il cantante ha indossato un cappello con il logo del suo tour dedicato al “Self Control 40th Anniversary“, un dettaglio che non è sfuggito al pubblico e agli spettatori più attenti.

Il cappello, parte di una collezione celebrativa per il tour, mostrava chiaramente la scritta “Self Control“. Tuttavia, inaspettatamente, il logo è stato coperto con del nastro adesivo nel corso della trasmissione. Ma qual è stato il motivo di questo cambio repentino nel corso della puntata? Scopriamo che cosa è successo.

Ora o Mai Più: il caso del logo sul cappello

Secondo il regolamento Rai, non è consentito mostrare marchi o loghi che possano essere associati a pubblicità occulta durante una diretta. Questo dettaglio ha acceso i riflettori sull’accessorio, già apparso in altre occasioni, come le interviste al Tg1 e a Radio Social Club, ma senza alcuna censura.

A sollevare il caso è stato il portale TvBlog, che ha evidenziato come la censura sia avvenuta solo verso la fine della puntata. Non è escluso che si tratti di una semplice dimenticanza da parte degli addetti ai lavori, ma il mistero ha comunque attirato l’attenzione.

Ora o Mai Più: Raf nella polemica

Questa vicenda ha portato nuovamente sotto i riflettori il cantante e il suo tour, che celebra i 40 anni della hit internazionale “Self Control”. Il cappello e gli altri gadget, disponibili sul sito ufficiale di Raf, sono diventati oggetti del desiderio per i fan più accaniti.

Tuttavia, non è la prima volta che accessori promozionali come questo creano polemiche. In un’altra occasione, Raf aveva indossato lo stesso cappello durante un’intervista televisiva, senza che il logo fosse oscurato.

Che sia un errore ripetuto o una strategia ben studiata, il caso del cappello di Raf a Ora o Mai Più continua a far parlare.