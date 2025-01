Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello aveva fatto molto discutere ciò che è successo tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. L’ex Miss Italia si è dichiarata alla modella brasiliana confessandole la sua infatuazione. Ma in poche ore pare che qualcosa sia cambiato.

Infatti, dopo settimane di sguardi complici e abbracci, è scattato il bacio tra Zeudi Di Palma e Javier Martinez. Un momento che ha scatenato una serie di reazioni e discussioni tra i fan del programma. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è successo nelle ultime ore all’interno della Casa.

Prima di questo bacio, la situazione sembrava più confusa che mai. Zeudi, ex Miss Italia, aveva dichiarato più volte di essere infatuata di Helena Prestes, con la quale sembrava stesse costruendo un legame.

Tuttavia, le cose tra le due non sono mai decollate, con la modella brasiliana che ha accusato Zeudi di essere “furba” e di essersi approfittata della sua affettuosità senza ricambiare davvero. Helena, infatti, non ha mai ricambiato i sentimenti di Zeudi, alimentando la frustrazione della giovane.

Nel frattempo, Javier ha dato priorità a Zeudi, stando vicino a lei durante i momenti difficili. Nonostante inizialmente avesse chiarito che il loro rapporto fosse solo un’amicizia, il bacio tra i due ha cambiato le carte in tavola.

Ma questa era la stessa che piangeva in puntata perché innamorata di Helena? Ma come avete potuto farvi prendere per il culo in questo modo. Imbarazzante lei, lui, tutti.#grandefratello pic.twitter.com/IEAORP9Cmw