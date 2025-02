Federica Nargi, il pink party speciale organizzato dalle figlie: i dettagli

Per il compleanno di Federica Nargi, le sue due figlie hanno organizzato una festa davvero speciale studiata nei minimi dettagli.

Non solo la dedica unica del suo compagno Alessandro Matri, in occasione del suo 35esimo compleanno, Federica Nargi è stata sorpresa dal pensiero delle sue due figlie, Sofia e Beatrice, che le hanno organizzato una festa a tema, tutta rosa, per farle trascorrere una serata unica e indimenticabile con i suoi affetti più cari.

Federica Nargi, la festa in famiglia

Il 5 febbraio 2025, Federica Nargi ha festeggiato il suo 35º compleanno con un incantevole “pink party” organizzato dalle sue adorate figlie, Sofia e Beatrice. La celebrazione si è svolta nella loro residenza milanese, creando un’atmosfera intima e familiare. Le piccole, rispettivamente di 7 e 4 anni, hanno dimostrato una sorprendente creatività nell’allestire la festa.

Federica Nargi – www.donnaglamour.it

Questo compleanno speciale ha sottolineato il forte legame familiare che unisce Federica, il compagno Alessandro Matri e le loro figlie. La scelta di festeggiare nella propria abitazione, con un allestimento curato personalmente da Sofia e Beatrice, ha reso l’evento ancora più significativo e memorabile. Le immagini condivise sui social hanno catturato l’attenzione dei fan, mostrando una famiglia unita e felice che celebra insieme momenti importanti della vita.

I dettagli del pink party

A fornire dettagli della serata, è stata la diretta festeggiata. Federica, infatti, in modo molto orgoglioso per il lavoro delle sue figlie, ha condiviso su Instagram alcune stories con tanto di scritta: “Pink Party: allestimento fatto dalle mie principesse. Il più bello di sempre. Brave Sofia e Beatrice”. Per l’occasione, l’ex Velina ha sfoggiato un look sbarazzino: jeans a vita bassa che lasciavano intravedere l’ombelico, una t-shirt rosa con la scritta “1990” e un cerchietto con fiocco abbinato.

Da quello che è stato possibile intuire dagli scatti social condivisi, la serata è proseguita con musica e momenti di allegria, culminando in una divertente esibizione di Federica al microfono mentre cantava “La noia” di Angelina Mango. L’hashtag scelto per descrivere la serata, #manicomio, ha fatto capire perfettamente l’atmosfera gioiosa dell’evento.