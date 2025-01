Flavia Vento vuole un confronto con Teo Mammucari: l’invito in tv

Un particolare invito partito in diretta tv da parte di Flavia Vento con destinatario Teo Mammucari. Ecco cosa è successo.

Solamente pochi giorni fa Teo Mammucari aveva parlato di Flavia Vento in relazione al ruolo avuto dalla donna nella famosa trasmissione da lui condotta in passato ‘Libero’. L’uomo aveva rivelato il motivo per il quale la soubrette si era ritrovata sotto al famoso tavolo del programma. Adesso, proprio la Vento si è rivolta all’ex collega per un confronto che, però, riguarda un’altra situazione.

Flavia Vento citata da Teo Mammucari

Durante la recente puntata de ‘La Volta Buona’ su Rai 1, tra i presenti c’è stata appunto la Vento che, in modo molto curioso, ha fatto venire a galla l’intervista a Belve di Teo Mammucari conclusasi con tante polemiche.

Flavia Vento

In quella occasione, Mammucari aveva parlato a Francesca Fagnani in modo molto indispettito e sentendosi preso in giro aveva risposto chiamando in causa proprio la Vento.

“Non sono mica Flavia Vento”, aveva detto appunto Mammucari in quella occasione utilizzando la frase in modo negativo verso la soubrette.

Ora, la donna vuole vederci chiaro e ha invitato proprio il buon Teo ad un confronto…

La richiesta di un confronto in tv

“Mi dispiace per Teo che non è riuscito a reggere quell’intervista”, ha detto la Vento a ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo. “Poi quando dice ‘Non sono mica Flavia Vento’, non lo so che voleva dire. Comunque non mi ha chiamato, non mi ha chiesto scusa, non si è fatto sentire”, ha ribadito.

Successivamente, ecco la proposta che ha trovato la Balivo pronta alla replica: “Invitiamo Teo Mammucari qua. Vieni Teo! Vieni a parlare qua con noi“. La conduttrice, sentendo le parole della donna, ha quindi aggiunto: “Io l’ho già invitato ma… comunque ribadisco l’invito se Teo ha piacere di venire qui nessun problema”.

Staremo a vedere se Mammucari risponderà.