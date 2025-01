Amici, alta tensione e lacrime in classe: il duro confronto

Momenti di grande tensione nella scuola di Amici dove dopo una serie di accuse reciproche è arrivato il duro confronto.

Si sta avvicinando il Serale di Amici e anche per questo la tensione tra gli allievi è in aumento. La recente classifica stilata dagli stessi studenti ha generato diverse reazioni. Nel corso dell’ultimo daytime, i telespettatori hanno assistito a diverse polemiche concluse con un confronto piuttosto acceso tra una ballerina e un cantante.

Amici, la discussione tra gli allievi

Nella scuola di Amici si stanno susseguendo compiti e lezioni al fine di arrivare ad avere i ragazzi che andranno nella parte finale del talent, ovvero il Serale.

Ai ragazzi, nelle ultime ore, è stato chiesto di stilare delle classifiche con le loro preferenze in merito ai più meritevoli dell’ambito traguardo. Sia per quanto riguarda i cantanti sia per quanto concerne i ballerini.

Maria De Filippi

Dopo aver stilato le varie graduatorie, i ragazzi si sono confrontati e. come era inevitabile che fosse, qualcuno è rimasto deluso.

Nello specifico, però, ci sarebbero state reazioni che alcuni studenti hanno ritenuto false. Atteggiamenti troppo enfatizzati allo scopo, forse, di generare un ritorno dal punto di vista del televoto.

Il confronto Luk3-Alessia

Durante il confronto tra tutti gli allievi Alessia si è esposta ma Luk3, generalmente molto vicino alla ballerina, non ha preso bene le sue parole sentendosi attaccato.

I due hanno quindi deciso di avere un faccia a faccia in solitudine senza il resto della classe. “Tu hai fatto pensare un’altra cosa. In quel momento mi stai buttando mer*a Ale”, ha detto Luk3. “Ma l’hanno capito tutti tranne tu. Questo messaggio passa solo nella tua testa. Ma come posso pensare che tu sei falso”.

“Io non posso stare male?”, ha detto a urla Luk3 scoppiando anche in lacrime. Successivamente i due si sono ulteriormente chiariti con il ragazzo che ha chiesto scusa alla ballerina. “Non piangiamo più così”, ha detto Alessia.