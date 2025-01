“Mi ha chiesto il divorzio il giorno dopo il matrimonio”: la rivelazione sulle nozze Bocci-Chiatti

Un aneddoto davvero curioso quello sul matrimonio di Marco Bocci e Laura Chiatti. A raccontarlo è stato il noto attore.

La scorsa estate ha visto Laura Chiatti ricevere una regalo speciale da parte di Marco Bocci. La coppia, sposata da anni, è sempre molto affiatata e spesso è protagonista di simpatici siparietti sui social. Un qualcosa di simile è andato in scena in queste ore con l’attore che ha fatto una rivelazione sul loro matrimonio.

Marco Bocci e il matrimonio con Laura Chiatti

Intervenuto a Gazzology, su Radio Deejay, Marco Bocci si è reso protagonista di alcune rivelazioni davvero curiose in merito al rapporto con la sua dolce metà, Laura Chiatti.

L’intervista è stata l’occasione per parlare del nuovo libro, “Nelle tue mani, nella sua pelle” dove si parla di un amore tossico.

Laura Chiatti

Curiosamente, il nome della protagonista del libro è quello di sua moglie: Laura. “Io con i nomi faccio fatica, quindi metto sempre quelli più facili. Laura invece poi l’ho lasciato perché la mia Laura mi è servita di grande ispirazione per lo sviluppo del romanzo e la descrizione di Laura”, ha ammesso Bocci.

Ancora sulla trama del libro: “Deriva anche molto da me. Io sono sempre stato uno un po’ dipendente affettivo, dipendente d’amore, dipendente anche di cose. Se mi affeziono a qualcosa io rischio di dedicargli ogni attimo della mia vita”.

La strana richiesta di divorzio: la curiosità

Nel corso della simpatica intervista, come detto, c’è stato modo anche di fare una particolare rivelazione sul suo rapporto con la Chiatti. “Sono 11 anni e non avrei mai pensato di arrivarci solo per un motivo: perché mi ha chiesto il divorzio il giorno dopo il matrimonio. Non sto scherzando. La mattina dopo ha chiesto il divorzio, poi piano piano ci ha ripensato”, ha detto l’attore.

Dal canto suo la Chiatti ha replicato via social con una battuta: “Volevo metterti alla prova”.