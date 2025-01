Ecco quanto guadagnano le veline di Striscia la Notizia: sono ormai figure iconiche del Tg satirico di Canale 5.

La velina è forse una delle invenzioni più geniali di Antonio Ricci, uno di produttori televisivi più noti e con più fiuto per il successo e gli affari della storia della televisione italiana. Si tratta di un vero e proprio simbolo nazionale, la classica ragazza bellissima che sa far innamorare milioni di italiani ballando sul bancone del tg satirico Striscia la Notizia.

E per quanto riguarda lo stipendio? Vi siete mai chiesti quanto guadagna una velina? A tal proposito Costanza Caracciolo, dichiarò ad Oggi: “Non ci coprono d’oro. Io con quello che guadagnavo pagavo l’affitto di casa, uscivo qualche volta a cena e mettevo via qualcosa“. Ma vediamo allora quanto guadagnano veramente.

cast di Striscia La Notizia

Quanto guadagna una velina

Le indiscrezioni sui guadagni delle Veline non sono mai stati confermati pubblicamente per motivi di privacy, ma secondo alcune indiscrezioni i compensi dovrebbero essere intorno o ai 200 euro a puntata. Considerando una media di 26 puntate al mese di Striscia La Notizia, il compenso supererebbe i 5.000 euro mensili lordi.

Secondo altre indiscrezioni, i guadagni potrebbero variare in base alla popolarità che le ragazze acquisiscono tra il pubblico, ma non sappiamo se questo sia esatto o meno.

Quello delle Veline è uno stipendio “contenuto” se si pensa agli stratosferici compensi che altri Vip percepiscono per comparsate TV o per serate in discoteche e poi si sa, la vita a Milano è cara…

Il lavoro delle veline: cosa fanno?

Questo ruolo non richiede particolari doti recitative o canore. Forse una delle caratteristiche più importanti è la bella presenza e saper ballare dà un valore aggiunto al tutto. Belle e vivaci allietano le serate dei telespettatori serali fungendo da co-conduttrici al tg satirico Striscia la Notizia.

Ovviamente, oltre ai fan adoranti, il prototipo della Velina riceve quotidianamente anche molte critiche, specialmente con l’accusa di essere vuote e prive di contenuti. Spesso il termine Velina viene addirittura utilizzato in termine denigratorio, quasi come se fossero le uniche ragazze ad andare in TV solo per mostrarsi.