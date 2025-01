“Ci può stare”: Valentino Rossi parla di nozze con Francesca Sofia Novello

Dopo l’arrivo della seconda figlia, la coppia Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello guarda al futuro e… alle nozze.

Ha da poco raccontato la sua nuova vita da papà bis e adesso Valentino Rossi ha replicato in una interessante intervista al Corriere della Sera nella quale ha confessato anche alcuni pensieri in chiave futura e soprattutto in relazione al possibile matrimonio con la sua dolce metà, la modella Francesca Sofia Novello, madre delle sue piccole Giulietta e Gabriella.

Valentino Rossi papà bis: i cambiamenti nella vita

Facendo riferimento ad alcune recenti dichiarazioni dove aveva detto: “Pensavo fosse più difficile fare il papà”, Valentino Rossi ha ribadito il concetto ma con qualche altra precisazione. Nel corso della simpatica intervista al Corriere della Sera, il Dottore si è spinto a parlare di svariati argomenti, persino quello delle possibili future nozze con la sua dolce metà, Francesca Sofia Novello.

Valentino Rossi

Sulla vita da padre bis, Rossi ha detto: “Beh, con due figlie diventa più complicato. All’inizio è semplice perché i neonati, a parte non dormire la notte, non è che pretendano chissà che. Tocca fare il rodaggio. Avevo cucinato gli spaghetti per Giulietta, li avevo lasciati così, lunghi. È arrivata Francesca: ‘ma no, li devi tagliare, altrimenti come fa?'”, ha raccontato col sorriso.

Pensando al futuro delle figlie in questa società: “Sembra di essere regrediti. Un ritorno alla forza, alla violenza, come se il bene comune non fosse più un tema fondamentale. Ciascuno sta dietro ai propri interessi e chi può fa la voce grossa. Se l’andazzo è questo, diventa difficile essere ottimisti […]”.

Il pensiero delle nozze con Francesca Sofia Novello

Sguardo poi al futuro con la sua Novello: “Matrimonio? Fare dei bambini, per una coppia, è un passo più importante del matrimonio. Però, al punto in cui siamo, ci può stare anche sposarci“, ha dichiarato Rossi.

E ancora: “Al matrimonio di un amico, i figli già grandicelli hanno portato gli anelli all’altare. Bellissimo. Così mi piacerebbe. Lo dico per prendere tempo: ora che Gabriella possa fare una cosa del genere passa un bel po’”.