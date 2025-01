Mariotto, arriva la lettera strappalacrime: la pace in diretta tv

Momento particolare a ‘La Volta Buona’ con una speciale lettera ricevuta da Guillermo Mariotto da parte di una sua amica/nemica.

Dopo la fine dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, diverse situazioni sono rimaste irrisolte. Al netto di quella che è stata definita una “ca**ata” da parte di Selvaggia Lucarelli verso Guillermo Mariotto, il discusso giudice è tornato a far parlare di sé per una lettera ricevuta in diretta tv a ‘La Volta Buona’.

Guillermo Mariotto, la lettera in tv

Nel corso della puntata andata in onda in queste ore de ‘La Volta Buona’, nel salotto di Caterina Balivo su Rai 1, è stato presente anche Guillermo Mariotto che, tra i vari momenti, è stato protagonista di una particolare sorpresa: una lettera scritta per lui.

Rossella Erra

A mandargliela è stata Rossella Erra, noto volto di Ballando con le Stelle, con la quale Mariotto ha più volte avuto degli scontri durante le puntate del programma.

Di fatto, la Erra nella lettera a Mariotto ha espresso la sua preoccupazione per l’uomo, sottolineando come lo avesse visto cambiato negli ultimi tempi in trasmissione e non solo. Nonostante le loro divergenze – alcune delle quali evidenziate nel contenuto del messaggio -, la donna ha dichiarato di volergli bene e di considerarlo parte della sua seconda famiglia, quella di Ballando con le Stelle appunto.

La pace con Rossella Erra

Il messaggio della Erra ha stupito in positivo Mariotto che è praticamente scoppiato in lacrime dall’emozione. I due, quindi, dopo vari momenti di tensione andati in onda in televisione su Rai 1, hanno fatto pace.

La Erra e il buon Guillermo si sono abbracciati e, almeno per il momento, hanno sotterrato l’ascia di guerra con un gesto importante andato in scena in tv. Staremo a vedere se, effettivamente, tra i due tornerà ad esserci il giusto rapporto e quanto questo durerà…