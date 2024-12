“Stefano De Martino? Ecco cosa si è rifatto”: Giacomo Urtis svela tutto

L’esperto chirurgo estetico Giacomo Urtis ha analizzato i cambiamenti di Stefano De Martino sottolineando i ritocchi secondo lui fatti.

Indubbiamente è l’uomo del momento. Non solo gossip ma anche successo in tv. Stiamo parlando di Stefano De Martino arrivato a condurre magistralmente ‘Affari Tuoi’ su Rai1. Il presentatore, però, nel corso degli anni sembra essere molto cambiato, non solo a livello professionale ma anche estetico. Ad “analizzarlo” è stato Giacomo Urtis…

I ritocchi di Stefano De Martino: parla Giacomo Urtis

Attraverso la sua rubrica social dal nome ‘Bisturi fatale’, Giacomo Urtis, chirurgo dei Vip, ha avuto modo di analizzare nel dettaglio quelli che sarebbero stati i cambiamenti nel corso del tempo di Stefano De Martino.

A quanto pare, non solo il naso tra le “modifiche” apportate dal conduttore di ‘Affari Tuoi’ ma anche altre trasformazioni…

Giacomo Urtis

Nel video pubblicato da Urtis, il chirurgo ha sottolineato come De Martino abbia dato conferma negli anni di essersi sistemato il naso a causa di un incidente. Ma a quanto pare le operazioni del presentatore sarebbero state anche altre.

“È l’uomo dei pacchi, è l’uomo del momento. Oggi parliamo di Stefano De Martino. Ce lo ricordiamo da quando era alla scuola di Amici e ovviamente aveva una faccia un po’ diversa rispetto a come lo vediamo attualmente. Lui ha detto che ha avuto un incidente e ha dovuto rifarsi il naso ma mi sembra dalle foto che lo zigomo è un po’ cambiato”, ha detto il chirurgo.

I presunti ritocchi del presentatore

Nel filmato social, Urtis ha poi proseguito sottolineando quelli che sembrano essere stati gli altri cambiamenti: “Lo sguardo è un po’ cambiato. Le orecchie a sventola ce le aveva, ora non ce l’ha più. Il countoring del viso è più designato e guardando il programma televisivo ho notato che aveva le labbra più gonfie del solito. Le aveva appena fatte?”.

Chissà se il buon Stefano vorrà dire qualcosa a tal proposito o meno…