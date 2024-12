“Cosa ne pensate?”: intervista inaspettata per Aurora Ramazzotti

Momento di grande orgoglio ed emozione per Aurora Ramazzotti che è stata autrice di una bellissima intervista ad un big della musica mondiale.

Grande emozione per Aurora Ramazzotti che è stata protagonista di una intervista davvero particolare ad un big della musica mondiale. La figlia di Eros e Michelle Hunziker, infatti, è riuscita ad organizzare un faccia a faccia con… Robbie Williams a Roma. L’occasione è stata l’anteprima del biopic ‘Better Man’ sulla vita dell’artista, diretto da Michael Gracey.

Aurora Ramazzotti, l’intervista a Robbie Williams

Attraverso un contenuto sui social, Aurora Ramazzotti ha raccontato la bella esperienza vissuta a Roma in occasione dell’anteprima del biopic ‘Better Man’ sulla vita di Robbie Williams, diretto da Michael Gracey.

Aurora Ramazzotti

La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha avuto modo di intervistare proprio l’artista e ha raccontato alcuni dei momenti ai suoi fan facendo vedere delle parti del loro interessantissimo faccia a faccia, naturalmente andato in scena tutto in inglese.

Dopo l’intervista, Aurora ha scritto sui social: “Ditemi cosa ne pensate, ero super emozionata, ma loro sono stati fantastici! Disponibili, gentili, simpatici, affiatati. Alla fine dell’intervista abbiamo fatto anche due chiacchiere ‘off topic’. Più tardi vi condivido anche quel pezzettino!”.

Il commento con i fan

Come promesso, tramite un post, la Ramazzotti ha fatto vedere, appunto, come sia andata l’intervista e ha aggiunto riassumendo l’esperienza vissuta: “Sono stata a Roma per l’anteprima del biopic ‘Better Man’ sulla vita di Robbie Williams diretto da Michael Gracey ed è stato bellissimo intervistarli. Il film racconta gli alti e bassi della carriera di Robbie in una maniera autentica. E’ sincero, spettacolare, profondo e irriverente. Esattamente come lui.Uscirà il 1 gennaio in tutte le sale, non potete perdervelo”.

Sotto al contenuto condiviso sono stati tantissimi i like e i commenti positivi per la giovane showgirl che si è dimostrata una abilissima intervistatrice.