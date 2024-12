“Costretti al silenzio su Mariotto. Ecco dove è andato”: Milly Carlucci sorprende

In vista della finalissima di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha fatto un riassunto dell’edizione con focus sul caso Mariotto.

La finale di Ballando con le Stelle eleggerà una coppia vincitrice ma anche quest’anno a trionfare è stata senza dubbio Milly Carlucci. La conduttrice ha diretto alla perfezione una stagione complicata dove non sono mancati i colpi di scena. Intervistata da Fanpage, la padrona di casa dello show di Rai 1 ha spiegato cosa ci sia dietro a tale successo e ha fatto anche un recap sul caso Guillermo Mariotto.

Milly Carlucci, il successo di Ballando con le Stelle

Sabato 21 dicembre 2024 andrà in scena la finale di Ballando con le Stelle e Milly Carlucci è prontissima alla serata che si annuncia, aldilà di tutto, un successo.

La conduttrice, intervistata da Fanpage, ha raccontato cosa ci sia dietro questo trionfo della trasmissione che dopo tanti anni continua a stupire.

Milly Carlucci

“Sicuramente è un’edizione gloriosa“, ha spiegato la conduttrice. “Tendo a non fare mai statistiche sui numeri, ma al di là degli ascolti credo che un interesse così forte e totalizzante, che ci ha portati a parlare e riparlare di qualsiasi sospiro accadesse a Ballando, credo sia una cosa straordinaria che è stata ancora più forte degli anni scorsi”.

E ancora sui motivi del successo: “Noi stiamo cercando di rendere Ballando con le Stelle un evento, di quelli che si attendono per molto. Sanremo si aspetta per settimane, chiedendosi chi ci sarà e cosa accadrà. Non intendo paragonarmi a un evento di questo tipo, sarebbe immodestia totale, ma il modello è quello, un evento che negli anni si rinnova, di cui si parli, che conserva la sua vitalità”.

Il caso Guillermo Mariotto: il perché del silenzio

Non è mancato nel corso dell’intervista un passaggio su Guillermo Mariotto: “Sono accadute cose sconcertanti come l’abbandono di Mariotto di due settimane fa, ma cosa sia il troppo, il poco o il medio è difficile da dire. È un fatto, è successo e noi abbiamo reagito alla cosa. È la vita che scorre, con tutto ciò che comporta”.

La Carlucci ha poi continuato: “Non saprei dire di cosa sia figlia, per chi guarda il programma potrebbe essere anche un’interpretazione legittima, visto che noi ci trovavamo impossibilitati dal dare spiegazioni. Oggi posso dire che la ragione per cui non abbiamo detto nulla per due settimane è che dopo quell’evento Guillermo se n’è andato a Riyad, non c’era”, ha confidato la conduttrice.

Sulla scelta di far rientrare Mariotto, poi, la Carlucci ha detto di aver concordato tutto con la Rai e che la scelta, quindi, sia stata condivisa.