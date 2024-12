“Un giorno ci rincontreremo”: lutto per Valerio Scanu

Momento di dolore in casa di Valerio Scanu. Il noto cantante ha raccontato via social di aver dovuto dire addio al fedele Gemello.

Sono ore di particolare dolore per Valerio Scanu. L’artista ha comunicato via social di aver dovuto fare i conti con un terribile lutto. Infatti, è morto il suo fedele amico a quattro zampe Gemello. A raccontarlo proprio l’artista che ha anche spiegato di aver organizzato una sorta di rito funebre per l’animale ringraziando le agenzie che se ne sono occupate.

Lutto per Valerio Scanu

Attraverso alcune stories su Instagram, Valerio Scanu ha comunicato ai suoi seguaci il grande dolore della perdita di Gemello, il suo cagnolino. Non solo. Il cantante, legatissimo ai suoi amici a quattro zampe, si è rivolto ad una nota agenzia di pompe funebri per organizzare l’ultimo saluto al suo adorato animale.

Valerio Scanu

Tramite i social, Scanu ha scritto: “Ciao piccola peste, manchi e mancherai, ma un giorno ci rincontreremo e non ci lasceremo più”.

Le parole del cantante sardo hanno commosso tutti anche perché nel contenuto condiviso con i fan si vede proprio il cagnolino defunto con tanto di simpatico papillon al collo.

Il funerale e la terapia

Come detto, però, una curiosa particolarità a seguito di questo decesso, è quella che Scanu ha chiesto aiuto ad una nota agenzia di pompe funebri per organizzare l’ultimo saluto al suo adorato cane. “Grazie per il servizio e per la vostra umanità. Siete stati meravigliosamente speciali”, ha scritto.

Successivamente non è mancato anche un post lutto. Il cantante, infatti, tramite un’altra foto, ha deciso di “consolarsi” con una sorta di terapia con altri animali. “Dopo aver dato l’ultimo saluto a Gemello abbiamo fatto un po’ di pet therapy con queste simpatiche donzelle”, ha detto mostrando delle oche. La speranza è che Scanu possa superare al meglio la sua perdita.