Uomini e Donne, Michele cacciato: le prime parole

Dopo i fatti accaduti a Uomini e Donne con la cacciata del tronista Michele, il ragazzo è uscito allo scoperto. Le sue prime parole.

Sono stati ultimi giorni davvero turbolenti a Uomini e Donne per i tronisti. In particolare per Michele che si è ritrovato a dover far i conti con le sue azioni extra trasmissione. Il ragazzo, alla fine, è stato cacciato e adesso è uscito allo scoperto con quelle che sono state a tutti gli effetti le primissime parole dopo quanto accaduto.

Uomini e Donne, Michele cacciato

La vicenda legata all’ormai ex tronista Michele è nata, come detto, a seguito di alcuni suoi comportamenti venuti a galla durante le ultime puntate di Uomini e Donne.

Il ragazzo aveva creato un profilo falso sui social al fine di chattare con le corteggiatrici. Ciò ha scatenato il caos ma non è stato l’unico motivo per il quale è stato mandato via…

Maria De Filippi

Michele, infatti, al netto delle polemiche avrebbe voluto fare la scelta ma gli è stato impedito a causa di una segnalazione che lo avrebbe voluto avere una relazione con un’altra ex storica di Uomini e Donne.

Tale vicenda, ancora tutta da chiarire, ha portato alla sua cacciata. Il tronista è stato fortemente attaccato e costretto a lasciare il programma da uno studio davvero invepirito e da una Maria De Filippi delusa da tali atteggiamenti.

Le prime parole dell’ex tronista

Ma come si è difeso l’ormai ex tronista? Al momento pare che Michele si sia raccontato brevemente all’esperto di tv e gossip Lorenzo Pugnaloni. “Al momento mi ha riferito che l’unica cosa di cui gli importa è Amal”, ha scritto Pugnaloni riferendo le dichiarazioni del ragazzo.

E ancora: “Mi ha detto che ci sta male per lei davvero, ma sta cercando di andare avanti”.

Staremo a vedere, a questo punto, quando verranno trasmesse nello specifico le puntate su questo argomento e quali saranno i successivi step sia di UeD sia dello stesso Michele.