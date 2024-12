Colpo di scena a Uomini e Donne: il tronista è stato cacciato fuori dal programma, dure accuse e l’uscita tra le lacrime.

Negli ultimi giorni ha suscitato grande scalpore la notizia che il famoso tronista di Uomini e Donne avrebbe creato dei profili social fake per chattare con le corteggiatrici. Questo comportamento avrebbe mandato su tutte le furie non solo la produzione del dating show ma anche Maria De Filippi, che alla fine ha dovuto prendere una drastica decisione.

Il protagonista della contorta vicenda è Michele Longobardi, l’impiegato comunale che da qualche mese ha preso il suo posto sul trono di Uomini e Donne. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è successo nelle ultime puntate.

Uomini e Donne: le prove schiaccianti inchiodano il tronista

Nelle ultime ore sono giunte nuove anticipazioni delle puntate registrate di Uomini e Donne. In una delle più recenti c’è stato il colpo di scena che ha sconvolto i fan del programma. Infatti, l’impiegato comunale di Capri è stato allontanato dal programma dopo una serie di rivelazioni scioccanti.

Maria De Filippi

Il tronista campano è stato accusato di avere profili fake sui social per avvicinare le corteggiatrici durante il trono, senza svelare la sua identità. Inoltre, una segnalazione ha rivelato che Michele avrebbe avuto una frequentazione al di fuori del programma.

Durante l’ultima registrazione, Maria De Filippi ha presentato prove schiaccianti, inclusi messaggi e telefonate che confermano le accuse.

Un epilogo amaro per il tronista

Michele, vestito elegante e apparentemente deciso a scegliere Amal, si è ritrovato al centro di un’ondata di critiche. Le sue corteggiatrici, Amal e Veronica, hanno deciso di ritirarsi, lasciando il tronista senza alcuna possibilità di scelta.

Il confronto in studio ha raggiunto toni accesi, con Gianni Sperti e Tina Cipollari apertamente contrariati dal comportamento di Michele. Travolto dalle accuse e dal caos generato in studio, il tronista è scoppiato in lacrime e ha lasciato il programma, per tentare invano di riconciliarsi con Amal, che gli ha chiuso la porta in faccia.