I pochi minuti in cui Fedez è apparso a Sarà Sanremo hanno preoccupato i fan: come sta l’artista? Scopri cos’è successo.

L’intervento di Fedez a Sarà Sanremo è durato appena una manciata di minuti, ma sono bastati ad allarmare i fan sul suo stato di salute. Il rapper, che ha fatto il suo ingresso sul palco per presentare il titolo del brano che porterà a febbraio al Festival di Sanremo 2025, è apparso agli occhi dei fan in uno stato allarmante.

Non è passato inosservato neanche il gesto di Carlo Conti che ha accompagnato Federico fuori, ma cosa è successo? Scopriamo tutti i dettagli e il retroscena shock nel backstage.

Fedez a Sarà Sanremo: un’apparizione che fa discutere

Sarà Sanremo è stato l’evento che anticipa il Festival di Sanremo 2025 in cui i Big hanno svelato i titoli delle canzoni in gara. Durante la serata, secondo gli utenti social Fedez avrebbe mostrato segnali di confusione. Infatti, la sua breve apparizione sul palco, intorno alla mezzanotte, ha fatto molto discutere.

Qui il video dell’episodio finito al centro dell’attenzione.

Carlo Conti, conduttore della serata e direttore artistico del Festival, ha introdotto Fedez come uno degli artisti più attesi. Tuttavia, il rapper è sembrato particolarmente rallentato e visibilmente emozionato.

Dopo aver annunciato il titolo del suo brano, Battito, Fedez ha spiegato che la canzone rappresenta “Una dicotomia tra l’amore verso una donna e la depressione“.

L’intervento di Carlo Conti

Nel corso dell’intervista, Fedez ha risposto a monosillabi, segnale che ha alimentato il senso di disagio. Al momento del congedo, Carlo Conti ha deciso di accompagnarlo personalmente fuori scena, con una sorta di discreto abbraccio.

Questo gesto, apparentemente spontaneo, ha destato curiosità e preoccupazione, soprattutto considerando il recente passato del cantante, che ha spesso condiviso pubblicamente le sue battaglie personali.

Poco dopo l’evento, il rapper ha pubblicato un post sui suoi profili social per annunciare ufficialmente il titolo della sua canzone, senza accennare all’accaduto.

Cosa è successo nel backstage di Sarà Sanremo

Nelle scorse ore, come riportato da Libero, è emerso che sembrerebbe il rapper non era presente nel backstage di Sarà Sanremo. Come già accaduto con Anna Oxa nel 2023, il cantante ha scelto di non partecipare a foto, video o riprese di alcun tipo, evitando del tutto i luoghi pubblici e le aree comuni.

Inoltre, pare abbia preferito non interagire con le piattaforme Rai, come dimostrano i post sui canali social della tv di Stato – dove è stata utilizzata una foto d’archivio al posto di un’immagine scattata durante l’evento – a differenza degli altri partecipanti che sono stati fotografati nel salone delle feste del Casinò di Sanremo.