Paolo Bonolis paparazzato al ristorante in compagnia di una bionda misteriosa. È la sua nuova fiamma? Le indiscrezioni.

Dopo la fine del matrimonio con Sonia Bruganelli, in molti si chiedevano se e quando Paolo Bonolis avrebbe voltato pagina. Mentre l’ex moglie ha già ritrovato l’amore accanto al ballerino Angelo Madonia, il conduttore televisivo sembrava non aver trovato ancora qualcuno con cui iniziare un nuovo capito della sua vita, o almeno fino ad oggi.

Infatti, nelle ultime ore hanno iniziato a circolare alcune foto che ritraggono Bonolis in compagnia di una misteriosa bionda, e non si tratta della Bruganelli. Ma scopriamo tutti i dettagli dello scoop.

Paolo Bonolis avvistato con una donna

Negli ultimi giorni Bonolis è stato paparazzato a cena in compagnia di una donna misteriosa, bionda e dai lunghi capelli. La foto, pubblicata dal giornalista Gabriele Parpiglia su Twitter e Instagram, ha scatenato subito le speculazioni. “Ops, non è Sonia Bruganelli” ha scritto Parpiglia che ha confermato che la donna accanto a Bonolis non è la sua ex moglie.

La presenza della bionda ha subito alimentato voci su una possibile nuova relazione per Bonolis. Tuttavia, come sottolinea Parpiglia, non è chiaro se si tratti davvero di una nuova fiamma o semplicemente di un’amica o conoscente.

Inoltre, al momento non è arrivata nessuna dichiarazione ufficiale da parte del conduttore, che preferisce mantenere il riserbo sulla sua vita privata.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: rapporti sereni dopo la separazione

Dopo la separazione da Sonia Bruganelli, Bonolis e la sua ex moglie hanno mantenuto un rapporto sereno, soprattutto per il bene dei loro figli. Non è raro vederli insieme in occasioni familiari, ma questa volta la Bruganelli non era presente.

Intanto, Sonia Bruganelli sembra continuare la sua relazione con Angelo Madonia, il ballerino di “Ballando con le Stelle”. I due, nonostante i gossip, appaiono ancora legati e spesso protagonisti delle cronache rosa.