Sanremo 2025, quarta serata tra duetti e grandi ospiti: arriva Roberto Benigni

Roberto Benigni ospite speciale a Sanremo 2025: durante la conferenza stampa, Carlo Conti annuncia con emozione l’arrivo del premio Oscar.

Oltre alla gara musicale, che vedrà i 29 artisti esibirsi in duetti con colleghi o ospiti esterni, la quarta serata del Festival di Sanremo sarà arricchito dalla presenza straordinaria di Roberto Benigni. Il conduttore Carlo Conti ha svelato la sorpresa in conferenza stampa, dichiarando con entusiasmo: “Mi perdonerete, ma oggi per me si realizza un sogno“.

I duetti inediti e gli ospiti d’eccezione a Sanremo 2025

Come da tradizione, la quarta serata del Festival di Sanremo 2025 è dedicata ai duetti. Tra le performance più attese ci sono quelle di Noemi con Tony Effe e di Fedez con Marco Masini. Ma non solo, tra gli ospiti della serata c’è anche Paolo Kessisoglu con la figlia.

Ad affiancare il conduttore Carlo Conti nella conduzione ci saranno Mahmood e Geppi Cucciari, due volti molto amati dal pubblico.

L’arrivo di Roberto Benigni e l’annuncio atteso

L’attesa maggiore, però, è per Roberto Benigni. L’attore, regista e premio Oscar salirà sul palco dell’Ariston dopo anni di assenza. Il conduttore Carlo Conti ha svelato la notizia durante la conferenza stampa. L’attore e comico avrà un ruolo importante nella serata e insieme al conduttore faranno un annuncio speciale: “Mi ha detto che dovrà fare un annuncio“.

Prima di lasciare la conferenza stampa per incontrare l’attore, però, il direttore artistico ha voluto ricordare Giorgio Cocilovo. Storico chitarrista dell’orchestra del Festival di Sanremo e collaboratore di Renato Zero, si è spento all’età di 68 anni dopo una lunga malattia.

Nel corso della sua carriera, aggiunge Virgilio.it, ha lavorato con alcuni dei più importanti nomi della musica italiana, tra cui Mina, Adriano Celentano, Gianni Morandi e Mia Martini.